Carol Morgan y Conexus se coronan campeones nacionales de la Copa Malta Morena

Santo Domingo

Los representativos del Carol Morgan School en la rama femenina y el Conexus en la rama masculina se coronaron campeones de la cuarta versión de la Copa Malta Morena de Fútbol que se celebró con éxito en el estadio de Cibao Futbol Club de Santiago y el estadio Quisqueya Juan Marichal de esta ciudad.

El Carol Morgan School venció en tanda de penales (3-1) al Instituto Iberia, luego de terminar los 50 minutos de tiempo de regulación y los diez minutos de tiempo extra el partido se mantuvo sin goles, lo que provocó la emocionante tanda de penales en la que las muchachas del Carol Morgan sacaron la mejor parte.

“Hemos logrado esta victoria con mucho empeño y esfuerzo, entiendo que quizás al principio del encuentro nos confiamos un poco”, comentó la capitana Asimira Cabrera, mientras que Avril Quirogas que venía de una lesión que no le permitió iniciar el partido, pero que estuvo en cancha para los penales, comentó “Estoy muy satisfecha de haber podido aportar de la manera que lo hice para coronarnos campeonas”.

Conexus necesito penales en la rama masculina

En un partido digno de una final de la Copa Malta Morena de Fútbol, el Conexus se coronó campeón en la rama masculina al vencer en tanda de penales al Bi-Campeón nacional Instituto Iberia, luego de terminar el tiempo de regulación de 60 minutos y los diez minutos de tiempo extra empatados a un gol por bando.

Ivan Caraballo (’32) abrió el marcador para el Conexus poniendo el marcador 1-0 con un precioso gol coronando un desborde por el lateral izquierdo de Ricardo Mancebo que le sirvió el pase, al minuto 48 del encuentro Lucas Bretón cambió penal por gol y empató el marcador a un gol por bando, Ricardo Mancebo (’60) le dio la ventaja al Conexus con un gol de antología al segundo palo, pero el Iberia provocó el tiempo extra con el gol de Miguel Olavarrieta al minuto 69 del encuentro.

“Es un sentimiento que no puedo describir, el que está en cancha puede saber lo que siento en este momento” comentó el goleador y pateador del último penal del Conexus, Ivan Caraballo, por su parte el director técnico Osman Becerra mantuvo su tradición de no ver ninguno de los penales pateados en su carrera como jugador y entrenador, “Aposte por Alan Acevedo para los penales y los muchachos hicieron su trabajo”, terminó diciendo.



Los campeones de este año en cada rama, además de recibir los trofeos que los acreditan como ganadores del evento para la institución, así como medallas para los jugadores y entrenadores registrados en el evento, vivirán la experiencia deportiva, educativa y social de viajar a Madrid, España para agotar una serie de actividades relacionadas con la disciplina del fútbol, entre las que están presenciar un partido de “La Liga” y jugar partidos amistosos con equipos de categorías inferiores de un club profesional en ambas ramas, en la ciudad deportiva de Las Rozas, centro de entrenamientos de la selección española de fútbol.

“En este año, la Copa vino con más energía que nunca, pues luego de unos años retadores, buscamos que no solo sea un torneo de fútbol que invita a los aficionados, sino un contexto para reconocer, invitar y disfrutar de la participación de la familia, amigos, compañeros, profesores, fans, y todos aquellos que quieran venir a formar equipo, porque en Malta Morena todos somos equipo”, terminó diciendo Laura Bernal, coordinadora de la marca.