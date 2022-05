Courtois: "Por mis muertos que iba a ganar una Champions League"

EFE

París, Francia

Thibaut Courtois, hombre del partido en la final de la Champions League, dijo que tenía la sensación de nadie le iba a marcar esta noche y que por su vida "iba a ganar una Champions League con el Real Madrid".

"Mi mejor parada fue a Mané. Fue la más importante porque iba junto al palo y tuve que utilizar mi altura para pararla y luego reaccionar muy rápido para coger el rebote", dijo Courtois.

"Hoy tenía la sensación después de la primera parada de que nadie me iba a marcar porque por mi vida que iba a ganar una Champions con el Real Madrid", añadió.

El portero belga habló sobre el poco respeto que le ha tenido la prensa inglesa y explicó por qué habló de falta de respeto en la entrevista pospartido.

"Porque una revista inglesa no me puso entre los diez mejores porteros del mundo en marzo. No digo que tenga que ser el uno, no me importa. Está Alisson, Mendy... Hay muchos grandes porteros, pero no ponerme entre los diez primeros... Quizás sea por cómo me fui del Chelsea, pero he ganado dos Premier allí. Creo que nunca se me ha reconocido los suficiente, pero ahora estoy aquí como ganador".

El arquero también reivindicó la temporada del Real Madrid y no quiso hablar de refuerzos.

"Nadie contaba con que ganáramos la Liga, con que ganáramos la Champions. Estamos los que estamos, los mejores están en el Real Madrid", apostilló Courtois.