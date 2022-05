Kid’s Hope Golf Tournament: Golf con amor

Félix Olivo

Santo Domingo

Hola Fiebruses. Siempre he dicho que una de las mejores cosas que tiene el golf es que es un instrumento caritativo. Los torneos benéficos son populares en todo el mundo, y grandes empresas, corporaciones e instituciones los utilizan para ayudar a los demás. La Fundación Amigos Contra el Cáncer Infantil (FACCI), celebró su tradicional evento en el Punta Espada Golf Club con una participación masiva de golfistas y patrocinadores, resultando en un gran torneo que sirvió, no solo de esparcimiento, sino también para ayudar a salvar vidas. La actividad tuvo dos días de juego y un gran soporte de patrocinadores que, con sus aportes y colocación de carpas en el campo, hicieron lucir el evento. Al final de cada ronda tanto el Sport Bar como el Rest. Hoyo 19 de Punta Espada se vieron copados de golfistas ansiosos de pasar un buen momento compartiendo entre amigos. Alexandra Matos de Purcell, presidente de FACCI, se mostró emocionada y conmovida con los resultados de la jornada. “Me siento muy feliz por el gran apoyo recibido este fin de semana y siempre. Agradezco a los patrocinadores, al campo de golf, a los golfistas, y a todo el staff de trabajo que desinteresadamente han puesto su mano para que este barco llegue a buen puerto. Con su ayuda salvamos vidas de almas inocentes. Dios se los pague”, expresó la Sra. Matos. Destacaron dos cosas en el torneo: la colaboración desinteresada de Willy Pumarol pegando drives de mulligan en el hoyo 18, así como el putt adicional de Marco Santoni en el hoyo 8, ambos vendidos por RD$1,000.00., logrando una buena recaudación. Lo otro a destacar fue la novedosa rifa hecha con bolas lanzadas desde un helicóptero a una bandera colocada en el driving range de PE. Las tres que mas cerca quedaron del hoyo se llevaron los premios, obras plásticas de renombrados artistas dominicanos.

Los grandes campeones fueron George Riley y Edgar Alma, dueños d el mejor score gross (61). Los premios netos quedaron así: Cat. A: 1ero, Rhadamés Peña / Manuel Luna (63), 2do, Carlos Castillo / Diego Schiffino (64*), y 3ero, Sigfrido Pared / Allan Ortiz (64*). Cat. B: 1ero, Felipe Scheker / Ernesto Mejía (64), 2do, Teófilo Vargas / Víctor Matos (65), y 3ero, George O’Relly / José Olivero (66). Categoría C: 1ero. Gregory Soriano / Jorge Lluberes (66), 2do, Marcos Lamarche / Rafael Arias (68), y 3ero. Jorge Haché / Virgilio de Pool (69). Cat. Damas: Josefina Pichardo / Karina Mabrich. (*) Desempate por tarjeta



Up and Down

*Felicidades a los juveniles. Tremendo papel en los Campeonatos Nacionales de Puerto Rico. Nos hicieron sentir orgullosos, chicuelos. * Este finde es el Torneo Nasry Michelen. El torneo incluye coctel de bienvenida, fiesta-cena de premiación, y un gran brunch de cierre. Todavía hay chance de jugarlo. Contáctame! * JT se lleva el PGA Championship. Gran jornada para Justin quien obtiene su segundo major y la victoria 18 en su gran carrera. Lástima por el chileno Mito Pereira que tuvo esa mala suerte en el 18 que le costó el torneo. * Redes. @fiebredegolf en IG, Facebook y Twitter, y en YouTube, canal Fiebre de Golf. TV: Fiebre de Golf TV por CDN Deportes, Domingo, 8PM + 3 repeticiones en la semana. Web: www.fiebredegolf.com. Correo: golfypunto@gmail.com