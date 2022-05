Horford: "No me gustó cómo me miró Giannis y eso cambió mi partido"

EFE

Milwaukee

El dominicano Al Horford, protagonista con 30 puntos en el triunfo por 116-108 de los Boston Celtics en el campo de los Milwaukee Bucks, aseguró este lunes que no le gustó la forma en la que el griego Giannis Antetokounmpo le desafió con una mirada tras un mate antes del descanso y que eso "cambió" su partido.

"No sé qué me dijo, pero cómo me miró no me gustó, y en ese momento creo que algo cambió en mi partido", afirmó Horford en la rueda de prensa posterior al encuentro del Fiserv Forum.

Horford se refirió a cuando, antes del descanso, Giannis logró un potente mate por encima de él y le desafió con la mirada, lo que provocó una falta técnica en su contra.

Esa jugada motivó a Horford, quien consiguió la mejor actuación de su carrera en los 'playoffs' y quien se vengó con otro tremendo mate, esta vez por encima de Giannis.

El dominicano, que anotó 16 de sus 30 puntos en el último período, reconoció que "fue una jugada muy emocional" y que dio "fuerza" a todo el equipo.

Tras ese mate, Horford golpeó con un codo en la cara a Giannis y se le pitó una falta técnica.

"Los 'playoffs' son intensos, ellos esta noche jugaron duro y pasamos por muchas emociones", dijo Horford, quien elogió a su equipo por "dar todo lo que fuera necesario para ganar".