2do. Torneo Bahía Príncipe. ¡Impresionante!

Félix Olivo

Santo Domingo

Hola Fiebruses. Tras la experiencia vivida hace sólo días, ¿quien diría que hace sólo meses el golf estaba virtualmente apagado? Lo digo porque el 2do. Torneo Bahía Príncipe Open celebrado el fin de semana pasado en el campo PGA Ocean’s 4 del complejo Playa Nueva Romana superó todas las expectativas, no solo de los participantes, sino también de los propios patrocinadores que dieron soporte económico al evento. Creo que lo mas importante es puntualizar la gran confianza que tiene el Grupo Piñero en nuestro país al celebrar eventos de este tipo en el cual se dieron cita golfistas procedentes de España, México, Puerto Rico y Colombia, además de la gran cantidad de locales que dijeron sí a un fin de semana que resultó ser inolvidable. Por eso aplaudo este tipo de cosas. Esto solo reconfirma que República Dominicana es el destino de golf por excelencia en el Caribe (pienso que de Latinoamérica), y obviamente el clima de inversión se rejuvenece cuando pasan este tipo de cosas. “Quiero agradecer a jugadores y patrocinadores su apoyo y confianza. El Grupo Piñero cree en este país y su gente, y tenemos el compromiso de seguir apoyándolo haciendo inversiones que generen empleos y dinamicen la economía dominicana. De igual forma agradecer y reconocer a todo el staff de trabajo del torneo, quienes han hecho una labor fantástica”, expreso en exclusiva a Medios Fiebre de Golf Don Jesús Durán, Consejero Delegado de Grupo Piñero en República Dominicana.

El programa del torneo incluía dos rondas de golf (una en PGA Ocean’s 4 y la segunda en Dye Fore), coctel de bienvenida, fiesta de cierre, goodie bag, y una amplia gama de carpas en los recorridos de juego, que “dejaban parado” a cualquier evento de alto perfil del país. A pesar de la inminente lluvia que amenazó durante todo el fin de semana, la primera ronda se jugó sin contratiempos (ligera llovizna), pero la segunda en Dye Fore tuvo que ser suspendida, obligando a la organización a computar 9 hoyos, quedando el tablero como sigue: El campeón overall fue Rafael García, poniendo el mejor score gross del torneo (43 puntos), mientras que en la primera categoría ganaron Alex Valenzuela (1ero), Mario Roldán (2do), y Raúl Parra (3ero). En la segunda, los ganadores fueron Juan Muñoz (1ro), Jonathan Zapata (2do), y Elizabeth Pérez (3ero). En los premios especiales, Luis José Serrano se llevó el drive mas largo (hoyo 18), y Yovanny Velázquez y Alex Valenzuela ganaron los acercamientos a bandera en los hoyos 3 y 13, respectivamente. En el evento hubo mas de US$30,000.00 en artículos de rifas, así como excelentes atenciones, lo cual llenó de felicidad a los participantes. De nuevo mis felicitaciones, y claro que nos veremos en la edición 2023.

Up and Down

*Lanzamiento Torneo AHSD. La Asociación de Hoteles de Santo Domingo anunciará los pormenores de su octavo torneo mañana en una rueda de prensa en el Embassy by Hilton. Allá nos vemos. * Torneo Nasry Michelen. Será un gran evento el último fin de semana de este mes, así que aproveche y llévese su madre para que celebremos juntos el día de las Madres en un evento que incluye coctel de bienvenida, fiesta - cena de premiación, y un gran brunch de cierre. Escríbenos a golfypunto@gmail.com para compartirte la info. * Buen séptimo lugar de Willito Pumarol. Buenas rondas en el Diners celebrado en Perú, y se ve el progreso en el juego de Willy Jr. ¡Felicidades! * Se acerca el Torneo Fiebre de Vistas. Estamos casi a ley de un mes para este gran torneo exclusivo para socios de Vistas, el cual será un gran acontecimiento. ¡Vamos con tó’ los poderes! * Redes @fiebredegolf en IG, Facebook y Twitter, y en YouTube, canal Fiebre de Golf. TV: Fiebre de Golf TV por CDN Deportes, Domingo, 8PM + 3 repeticiones en la semana. Web: www.fiebredegolf.com. Correo: golfypunto@gmail.com.