“Me di cuenta que yo podía hacer lo mismo que cualquier atleta”

Javier Flores

Santo Domingo, RD

El próximo domingo se llevará a cabo la vigésimo cuarta edición de las sordoolimpíadas de verano en Río de Janeiro, Brasil, y se espera que reciba más de 4,500 atletas sordos de al menos 100 países alrededor del mundo.

Estas olimpiadas especiales se celebran desde 1924, sin embargo, esta será la primera vez que la República Dominicana enviará tres atletas a representar el país: los velocistas Christopher Melenciano, Nazari Caraballo y Xavier Ogando.

Melenciano, de tan solo 23 años de edad, narra que desde su experiencia, el padecer de sordera no le ha impedido entrenar ni convertirse en un atleta de alto rendimiento.

“Yo comencé a correr cuando el entonces ministro de Deportes, Jaime David Fernández comenzó a seleccionar personas de diferentes municipios para competir y me vieron y resulté ser seleccionado, entonces ahí fue que me di cuenta que yo podía hacer los mismo que cualquier atleta; que los oyentes y los no oyentes somos los mismos y me he esforzado para llegar a este nivel”, narraba Melenciano.

El joven de 23 años actualmente entrena junto a la doble medallista olímpica, Marileidy Paulino, e incluso ha llegado a ser reconocido a nivel nacional como uno de los mejores corredores de campo y pista en el país.

“Mi meta es hacerlo bien en este evento y de esa forma ir pavimentando mi camino para algún día competir en unas olimpiadas”, expresó Melenciano.

De su lado Ogando, de 20 años de edad, empezó a correr al ver el ejemplo de Christopher y decidió competir en búsqueda de llegar al nivel que el joven de 23 ya había alcanzado.

“Al yo ver a Christopher competir y llegar a ser reconocido a nivel nacional; entonces yo dije que también lo podía hacer y por eso hemos llegado al nivel en que estamos ahora”, agregó Ogando.

Caraballo, de 29 años de edad, es el más viejo de los tres, y quien más vicisitudes ha pasado del grupo.

"Yo siempre había intentado ingresar al equipo y nunca quedaba, intentaba, intentaba y pero a pesar de eso nunca me rendía y mucho menos después que supe que Chistopher no tan sólo lo había logrado, si no el nivel que había alcanzado y seguimos trabajando hasta llegar aquí", manifestó Caraballo.

Los tres atletas clasificaron a esos juegos mientras competían en torneos ordinarios y fueron escogidos mediante el comité organizador por obtener las mejores marcas entre los sordocompetidores.

El entrenador

Son tres los entrenadores de estos atletas, sin embargo quien estuvo acompañando a la delegación y quién sirvió de intérprete durante la entrevista fue Freddy Montero, quien manifestó que la barrera de la comunicación no ha sido un problema al momento de entenderse con estos.

"Yo en sí no estudié el lenguaje de señas, yo lo he aprendido con ellos, en el día a día. Mi lenguaje de señas es malo, malísimo pero ellos hacen el intento de entenderme y yo hago el intento de entenderlo a ellos y ya hemos desarrollado ya una forma para comunicarnos y no perdernos con nada", detalló Montero.

Los problemas de la delegación

Los atletas estuvieron acompañados por varios delegados, entre ellos Alan Jesurum, quien explicó que a pesar de que agradece el apoyo de varias instituciones para los recursos del viaje a Brasil, él ha tenido que poner de sus "bolsillos" en muchos casos.

"Nosotros queremos darle las gracias a varias instituciones, entre ellas la Asociación Dominicana de Sordos, la Asociación Proeducación para los Sordos y el Ministerio de Deportes; sin embargo aún no nos han entregado lo del alojamiento, ni para el pasaje de Freddy; de verdad necesitamos que se nos libere esos fondos que nos faltan", agregó Alan.

El evento se extenderá hasta el día 15 de mayo y las expectativas es que logren conseguir al menos una medalla; sin embargo el hecho de llegar a representar el país es un "logro" por sí sólo.