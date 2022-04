Banco donaría apartamento a Yaseen Pérez

Melvin Bejarán

Especial para Listin Diario

Santo Domingo

Hay noticias halagüeñas respecto al entrenador Yaseen Pérez y su situación en la República Dominicana. El técnico cubano reveló que su proceso migratorio avanza y que es posible que pronto tenga su apartamento en el país.

Pérez, en declaraciones para el programa televisivo La Hora del Deporte que se transmite los domingos por CDN Deportes, destacó que su trámite de residencia ya se encuentra en migración, a la espera de que se complete con éxito.

Pero, ¿por qué Pérez necesita una residencia dominicana si ya cuenta con una visa de trabajo?

“Nos pasó algo cuando fuimos a sacar la visa schengen para ir a España. Con la visa de trabajo habíamos resuelto los temas de visado, pero cuando fuimos al consulado español nos dijeron que un extranjero no puede ir a solicitar si no tiene residencia en el país y ahí comenzaron los problemas”, explicó.

Sucede que Pérez es el entrenador de unos 32 atletas, incluyendo la doble medallista de plata olímpica (Tokio 2020) Marileidy Paulino, en cuya agenda como la primera rankeada del mundo en los 400 metros está la participación en países europeos.

Actualmente Pérez reside en el hogar de Paulino, debido a que por “razones inentendibles” no ha sido ubicado ni en la Villa Olímpica ni en el Albergue Olímpico.

Por el hecho de no disponer de un alojamiento que le permita trabajar con la tranquilidad y la paz necesaria, Pérez no se mostró tan conforme al ser cuestionado sobre el valor que ha recibido en el país, pese a los logros con Marileidy y los demás atletas que están bajo su desarrollo.

“Cuando llegas a un resultado tú esperas de allá para acá otra cosa. Esperas otra posición, otro trato. Creo que no ha sido así. No exijo, no soy de los que exigen mucho, pero creo que si trabajamos por un resultado y el mismo existe, debe haber un mejor trato”, explicó.

Sin embargo, Pérez confiesa que el programa Creando Sueños Olímpicos (Creso) ha movido sus influencias para que él tenga su propio techo.

“Tuvimos una reunión con el Banco Popular. Posiblemente tenga mi apartamento y le doy gracias a ellos por apoyarme. El banco me donará un apartamento a través de la gestión del Creso”, indicó.

Pérez llegó al país el 2 de junio del 2013, gracias a un convenio entre la República Dominicana y Cuba para un proyecto fronterizo que había en ese entonces. A partir de ahí, se ha radicado en Santo Domingo, donde espera traer a su esposa Lucimae León López y a su hijo de 13 años Yassen Gabriel, una vez adquiera su residencia.

Su parecer sobre RD y el atletismo local

“Hoy mi corazón está dividido en dos, mi patria Cuba, donde nací y República Dominicana a quien le entrego todo cuando salgo a trabajar día a día. El entrenador que soy se lo agradezco a este país. Mi aporte es seguir aquí trabajando”, dijo Pérez, quien desarrolla sus labores en las pistas de atletismo del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, pese a que están en muy malas condiciones.

Además de Marileidy, el grupo que entrena incluye a Anabel Medina, Jean Carlos Martínez, Erick Sánchez, Martha Méndez, Franquelo Pérez, entre otros.

“Todos no pueden explotar de la misma manera que Marileidy, pero es un grupo que viene con muy buen desarrollo. El atletismo de aquí está en un muy buen momento”, indicó Yaseen. Aprovechó la ocasión para resaltar a Franquelo, de quien dijo que pudiera ser un integrante de la delegación dominicana para los próximos Juegos Olímpicos, “dependiendo de su desarrollo”.

Para que el país siga creciendo en materia de atletismo, el técnico cree que la masificación debe ser primordial.

“Hoy tenemos una realidad con esa masificación que hubo hace un tiempo. Hay que seguir trabajando en la captación de talentos y no podemos parar”, agregó.

La labor de Yaseen con el atletismo dominicano es mayormente de los 100 a los 800 metros, aunque también trabaja los 400 metros con vallas.

Sepa más

Preferencias en béisbol

Yaseen Pérez es fanático de los Industriales de La Habana en Cuba, de los Tigres del Licey en el país y de los Yankees de Nueva York en las Grandes Ligas.

Deporte favorito

Pérez dice que su deporte favorito es el voleibol. “Fue uno de los deportes que practiqué antes de llegar al atletismo”.

¿Hasta donde llegó en atletismo?

“Me tocó la velocidad en los 100 y 200 metros. Lo más lejos que llegué como atleta fue a un Panamericano Juvenil en 1997. Tenía problemas de lesiones.