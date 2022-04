Golf de aquí y de allá

En medio de la resaca post Semana Santa el golf sigue su agitado curso, y tanto en el país como a nivel interna­cional se suceden noticias y eventos que acaparan los “highlights”. Aquí les trai­go las más sonadas en un Up and Down ampliado. ¡Arrancamos con los Corti­tos desde los Fairways!

* Tras el Masters, la aten­ción del mundo del golf apunta a los otros tres ma­jors, pero los dos más espe­rados son el US Open y The Open Championship, es­te último celebrando 150 años y que va a ser cele­brado en una sede muy es­pecial: el Old Course de St. Andrews.

En el caso del Abier­to Norteamericano, ya dos grandes figuras anuncia­ron que estarán sobre los fairways en The Country Club en Brookline: Tiger y Phil. Esa es una noticia enorme, pues ambos arras­tran multitudes, y por su­puesto, ratings. *De paso les digo que nuestros me­dios son los únicos acredi­tados por R.D. para el US Open que va en junio, así que estaremos desde allá enviando noticias diarias por nuestras redes y web.

*Mucho duró Bryson en lesionarse “algo”. Con ese swing “a millón” y has­ta cierto punto “robótico”, entendía que eso vendría más rápido. “El Científico” estará fuera por unas sema­nas con la muñeca izquierda operada.