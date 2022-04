David Ortiz: “Si no quieres que yo vaya a mi villa en Las Terrenas, préstame la tuya en Casa de Campo”

Redacción Digital

Santo Domingo, RD

El exjugador de Grandes Ligas David Ortiz respondió a través de un video en las redes sociales a las críticas que se realizaron con relación a sus vacaciones en Las Terrenas durante el asueto de Semana Santa.

“Yo soy un tipo que vive la vida atento a mí, yo no soy un tipo que se vive metiendo en la vida de nadie; yo lo que soy un tipo que lo que sabe se’ es vacano con la gente y ayudar cada vez que yo pueda, yo no vivo en problemas ni involucrándome con nadie pero en este país hay un tro’ de gente que desde que quieren un samba me buscan a mí”, manifestó el miembro del Salón de la Fama de Cooperstown en su cuenta de Instagram.

Durante el transcurso del fin de semana, audiovisuales de Ortiz manejando carros fourwheels, jugando dominó y compartiendo con amistades se hicieron virales en diferentes redes sociales, lo que trajo críticas y señalamientos sobre su comportamiento.

“Mucha gente hablando disparates que David Ortiz en el bajo mundo, en Las Terrenas; yo tengo una villa en Las Terrenas, entonces si tú no quieres que yo vaya a mí villa préstame la tuya en Casa de Campo; llámame una semana antes, wey no cojas para Las Terrenas ven para acá mejor”, añadió el exjugador de los Medias Rojas de Boston.

Desde el incidente en donde fue herido de bala mientras compartía en un bar en Santo Domingo Este, el comportamiento y las actuaciones de Ortiz, luego de su retiro del béisbol en 2016, han estado llamando la atención del ojo público.

“Que mal vivir es que tienen ustedes, que m… mal vivir es que tienen ustedes; antes de ustedes sentarse a hablar m… de mí, cepíllense la boca to’”, exclamó Ortiz.