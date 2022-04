Cañeros del Este confirman a Tony Ruiz como su dirigente

La Romana

Los Cañeros del Este tendrán nueva vez al destacado coach boricua Tony Ruiz asumiendo las riendas del equipo con sede en La Romana e Higüey, para alcanzar la preciada tercera corona del Club.

“Es una bendición volver a la familia de Cañeros y doy las gracias a toda la directiva encabezada por Frank Elías, Fred Oscar Imbert y José “Cheo” Suarez, por la confianza y respaldo por tercer año en el equipo. Es una responsabilidad y un reto más” calificó el experimentado coach boricua Tony Ruiz.

Ruiz estará por tercera vez dirigiendo el conjunto, con la meta clara de conseguir su segundo título de la Liga, esta vez perteneciendo a Cañeros del Este. En todas las temporadas donde ha participado, el equipo naranja ha pasado a semifinales o finales.

Es de los dirigentes extranjeros que tienen mayor prestigio en la LNB con 31 victorias en serie regular, a ley de un triunfo más para convertirse en líder absoluto de este departamento.

“Tengo una asignatura pendiente, tanto en lo personal como profesional, entiendo que la temporada pasada podríamos ser campeones, pero las lesiones y el COVID no jugaron a nuestro favor. Este equipo está hecho para lograr grandes cosas y he estado pendiente de todos nuestros jugadores durante la temporada muerta y me alegra mucho lo que vi” estableció el dirigente.

En la temporada 2021 Ruiz quedó segundo en las votaciones al premio dirigente del año, otorgado por la LNB. El capataz boricua tiene experiencia internacional en México, Venezuela, Puerto Rico, Colombia, Estados Unidos y fue el campeón de la liga en el 2014 con los Metros de Santiago.

Michell se integra

El exselección nacional Moisés Michell se integrará esta temporada al cuerpo de coaches de Cañeros del Este como asistente. “Para mi es un reto y un sueño volver donde empecé, sin dudas agradezco a la gerencia de los Cañeros por la oportunidad y darle seguimiento a mi trabajo fuera del país”, indicó Michel quien jugó en los Cañeros en la extinta LIDOBA (1998, 2001, 2002,2008) y en 2012 ya dentro de la LNB.

Michell trabaja en los Estados Unidos con el equipo del College Life Christian Academy donde ha conseguido tres campeonatos estatales y dos premiaciones de coach del año. También se le atribuye el desarrollo fuera de la República Dominicana, de las jóvenes promesas del baloncesto Hansel Emmanuel Salvador, Breylin García y Ángel Pimentel Montás.

Buscará adquirir conocimientos bajo la dirección del boricua Tony Ruiz, al cual calificó como un gran estratega y desde ya entiende que aprenderá bastante a su lado. El cuerpo técnico se completa con Víctor Avilés, Anardo Zorrilla y Wander Ortiz como compilador.

La Liga Nacional de Baloncesto iniciará el miércoles 25 de mayo con la participación de todos los equipos tradicionales que la conforman.