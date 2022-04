Pujols contra zurdos

Héctor J. Cruz

Hectorj.cruz@listindiario.com hjcbeisbol@hotmail.com Twitter: hectorj_cruz Facebook: hjcbeisbol@hotmail.com

¿Y por qué Albert Pujols le batea mejor a los pitchers zurdos que a los derechos? ¿Ha sido así durante toda su carrera? Veamos algunos tips de esa situación que resulta bastante curiosa.

Los datos dicen que durante su carrera, de casi 22 años, Pujols ha estado muy bien en todo sentido, no importa el brazo del pitcher contrario.

Contra los derechos, su promedio general de bateo es .297 en 8247 turnos con 492 jonrones.

Contra los zurdos batea .299 en 2812 turnos con 187 jonrones. En este último renglón, el de los cuadrangulares, ante los derechos tiene un Hr. por cada 16.8 turnos, ante los zurdos un jonrón por cada 15.3 turnos, más o menos lo mismo.

Sin embargo, Pujols tiene ya 42 años cumplidos y en béisbol a medida que un pelotero avanza en el tiempo los reflejos se van esfumando.

En 2018, por ejemplo, conectó para .259 ante derechos y .200 ante los zurdos saliendo ganancioso en esa campaña.

En 2019, sin embargo, tuvo promedio de .236 ante derechos y .261 ante los zurdos y ahí empezó a ver su caída. En 2020 bateó .218 ante derechos y .231 ante zurdos. Y la pasada campaña prácticamente solo jugó ante zurdos con los Dodgers.

Sus dos jonrones de este año han sido ante dos zurdos, pero tendrá poco tiempo de juego si lo hace solo frente a los zurdos. A menos que eso cambie. Mientras tiene 681 jonrones y se acerca a los 696 de Alex Rodríguez, descendiente de dominicanos, y quien sería su próxima meta. ¿Los 700? Nadie sabe hay que tomarse más tiempo.

Invito a los seguidores del béisbol a estudiar detenidamente los números de Pujols y se dará cuenta los lugares que ocupa en la historia de las grandes ligas.

No se trata solamente de sus tres premios MVP, sus más de 3 mil hits y sus tantos jonrones. Es que el hombre acumula premios y galardones por todos lados, incluyendo dos guantes de oro como primera base, un renglón defensivo que muchos desconocen pues en sus mejores días con San Luis siempre hizo su trabajo.

Y añada seis bates de plata como el mejor bateador de su posición, varios premios Hank Aaron como el mejor bate de su liga y un largo etcétera. Pujols se resiste al retiro y parece que estará "neceando” un tiempo más.

DE INTERÉS: El amigo Arístides Aquino, jardinero de Cincinnati, la pasa muy mal. Tiene solo 2 hits en 27 turnos, promedio en .074, pero su caso más grave es 18 ponches recibidos. Es decir que el hombre se ha ponchado el 67% de sus turnos y si no mejora rápido lo mandarán a triple A. Otro caso grave sigue enfrentando Miguel Sanó, que ayer falló 4 turnos más, su promedio ha bajado a .067... Su asunto es más serio porque tiene contrato de 3 años por US$30 millones que por cierto termina este año... A los dueños de equipos no les gusta que un jugador caro esté en la banca... ¿Se entiende eso?... Minnesota superó a Boston 8 por 3 y el héroe fue Jorge Polanco con 4 empujadas... Gary Sánchez falló 4 veces y el boricua Carlos Correa de 4-2, promedio en .176 pues todavía no arranca... Anote a Pedro López como el manager del Escogido para el próximo torneo... Ya están definidos todos los puestos y solo falta la asamblea de las Águilas para mediados de junio para la escogencia del próximo presidente. Me cuentan que será el señor Víctor García Sued, actual vicepresidente... Pedro López labora ahora mismo en Colorado, ya conoce la liga pues ha sido manager de Gigantes y Licey y además coach dos veces de Fernando Tatis en las Estrellas... Más experiencia de ahí no podría ser... Al pequeño José Ramírez ahora le dicen “J- Ram” en inglés... Aquí y en Baní, le dicen José La Para... A Rafael Devers le dicen “carita”, pero nadie ha podido explicar eso... ¿Vieron el asunto de Moca? Le negaron fianza a una mujer que mató a su esposo en tiempos recientes... ¿La mujer fue la matadora? Es una variante porque siempre lo hace el hombre. ¿Qué les parece?... Hasta anoche Freddie Freeman, de los Dogers, no tenía jonrón en 37 turnos... Ojo con eso, pues ese señor gana muchísimo dinero y fue llevado allí a dar palos.