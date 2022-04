Los Phillies, ¿una rotación que podría ser la gran sorpresa de 2022?

Carlos Moreta

Santo Domingo, RD.

Las rotaciones temibles están de moda en Grandes Ligas, los debates sobre cuál es de cara al 2022 el mejor staff de pitcheo abridor, terminan en largas conversaciones, grupo por donde desfilan los Cerveceros de Milwaukee, Mets de Nueva York o los Blue Jays de Toronto.

Aunque de menos presencia en la opinión pública como las anteriores, la rotación de los Phillies de Philadelphia está compuesta por un compacto grupo de talentos, que los podría llevar a ser una grata sorpresa en una nueva campaña de Grandes Ligas.

Los de la ciudad de la campana no logran un lugar en postemporada desde 2011, quienes han hecho grandes contrataciones para lograr quitarse tal mala racha de la espalda, paso en el que está llamado a ser indispensable sus cinco abridores.

De acuerdo con Fangraphs, sitio especializado en estadísticas de nueva generación, la rotación de los Phillies está proyectada a conformarse por Zach Wheeler, Aaron Nola, Ranger Suárez, Kyle Gibson y Hans Crouse.

Zach Wheeler

Wheels, como se le apoda, está llamado a ser el As en la rotación de abridores del equipo. Entre las campañas del 2020 y 2021, este combina asombrosos registros, sosteniendo una efectividad de 2.82, efectividad independiente de la defensa de 2.75, así como el promedio de bateo en su contra de .223.

Estas marcas le han valido para ser votado en la posición no. 12 al premio Cy Young de la Liga Nacional en 2020, mientras no. 2 al mismo premio en 2021, por lo que, no es de esperar menos de este con la llegada de una nueva campaña.

Aaron Nola

El una vez All-Star, ha visto mermada su producción en lo que han sido sus dos últimas campañas, esto a consecuencia de factores como la mala defensa que lo acompañó. La muestra se encuentra en su paupérrima efectividad en el lapso citado de 4.25, aunque al mismo tiempo produciendo una buena efectividad de 3.32 en escenarios donde no intervino la defensiva, gran muestra, que le podría ayudar a contrarrestar las malarias de su entorno y enderezar su rumbo.

Ranger Suárez

Suárez, tuvo el gran año de su carrera en 2021, lo que le valió para pasar de relevista hasta lanzador abridor, durante la campaña fue a la lomita en 39 encuentros, disputando 12 de estos como aperturas, valiéndose de una frondosa campaña de efectividad de 1.36, efectividad independiente a la defensa de 2.72, mientras la oposición tan solo pudo batear para el microscópico promedio de bateo de .192 contra este.

El lanzador venezolano ha dado grandes muestras de ser un lanzador de alto perfil, influenciado por su repertorio de pitcheos con la letal combinación de Sinker, Cambio de Velocidad y Recta de Cuatro Costuras.

Kyle Gibson

El lanzador tuvo un año de estrellas en lo que fue el 2021, temporada donde vistió la camiseta de los Rangers de Texas como la de los Phillies. Durante la nombrada campaña tuvo una efectividad de 3.71, efectividad independiente de la defensa de 3.87 y un promedio de bateo por los oponentes de .234.

Hans Crouse

Crouse, viene de hacer pasantía en Grandes Ligas como lanzador con dos aperturas en 2021, siendo un prospecto de cara altamente conocida para la organización de los Phillies, actualmente ocupando el sexto puesto de los mejores jugadores de liga menor en la franquicia, de acuerdo a MLB Pipeline.