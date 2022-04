Jarabacoa recibe a Moca en duelo por primer lugar

Santo Domingo

La jornada cinco del balompié profesional dominicano se disputará este miércoles 13 de abril, con los partidos entre Jarabacoa FC y Moca FC, Atlético Vega Real recibirá a club Atlético Pantoja, en tanto Delfines del Este viajará a Bayaguana para hacer de local contra Atlético San Cristóbal, por último OYM FC recibe en el Félix Sánchez a las seis de la tarde a Cibao FC.

La jornada pasada fue intensa, Moca tuvo que exigirse al máximo para vencer a un difícil Delfines que a pesar de la derrota jugó su mejor partido hasta ahora. Aun así, el triunfo mocano lo catapultó hasta la cima de la clasificación que deberá defender ante un gran rival como Jarabacoa.



Los de la montaña, tanto como los mocanos no han perdido en cuatro presentaciones, además el choque reviste la importancia de la pelea por el liderato en la clasificación.

En Bayaguana, Delfines que jugó un buen partido la jornada pasada, tendrá la posibilidad de mejorar su situación actual, recibe la visita de Atlético San Cristóbal que cayó derrota en casa ante O&M. Delfines no ha podido sumar puntos en cuatro presentaciones.

Por otra parte, en el Cóndor, Atlético Vega Real recibe al Club Atlético Pantoja, duelo parejo y que encuentra a ambos con la necesidad de mejorar en su funcionamiento colectivo. Pantoja suma un solo punto de los últimos seis que disputó de local. Los veganos, aún deben concluir el cotejo contra Cibao que fue postergado por temas eléctricos en Santiago.



La jornada se completará en la capital, O&M será local ante Cibao FC, luego de ganar en la ruta el sábado pasado, los universitarios han tenido un buen comienzo, sus presentaciones anteriores fueron victorias. Los cibaeños viajan a la capital por vez primera en esta temporada, será su segundo compromiso en la carretera. Los dirigidos por Jorge Alfonso ganaban el partido de la fecha anterior, pero no pudo concluir por los temas de electricidad.

Jornada 5:

Jarabacoa FC vs. Moca FC. 4:00 PM Estadio Junior Mejía

Atlético Vega Real vs. club Atlético Pantoja. 4:00 PM Estadio el Cóndor

Delfines del Este vs. Atlético San Cristóbal. 4:00 PM Complejo Deportivo Bayaguana.

OYM FC vs. Cibao FC. 6:00 PM Estadio Olímpico Félix Sánchez