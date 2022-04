Teoscar, Gurriel Guerrero Jr, Espinal guían Toronto al triunfo

AP

Toronto

Finalmente regresaron para el día inaugural, y en una casa llena, en ese momento, los advenedizos Azulejos de Toronto aprovecharon su potente ofensiva para la mayor remontada de apertura de temporada en más de siete décadas.

Lourdes Gurriel Jr. dobló en la séptima entrada y los Azulejos borraron un déficit de siete carreras para vencer 10-8 a los Rangers de Texas el viernes por la noche.

"Nunca entramos en pánico", dijo el jardinero de los Azulejos Teoscar Hernández. "Sabemos de lo que somos capaces y confiamos el uno en el otro".

Por primera vez desde la pandemia, una multitud de 45,022 personas se agolpó para ver a Vladimir Guerrero Jr. y los Jays en Toronto. Estallaron cuando una revisión de video dictaminó que Hernández venció la etiqueta del receptor Mitch Garver en el plato en el doble de Gurriel, poniendo a Toronto por delante 9-8 después de ir detrás 7-0.

"Sentí que metí los pies en el home plate y él me etiquetó en la parte superior, pero estaba muy cerca", dijo Hernández. "No podía decirlo. Por suerte me puse a salvo. No hay mejor momento en un partido como ese".

A pesar de que el lanzamiento de relevo del campocorto Corey Seager venció a Hernández al plato, el manager de los Rangers, Chris Woodward, no culpó a Garver por no conseguir la etiqueta más rápidamente.

"Si hubiera atacado esa pelota, podría haber sido un salto difícil de atrapar, así que aseguró el béisbol primero", dijo Woodward. "Era una pulgada, fuera o seguro. Pensé que hizo un buen trabajo".

El último equipo en ganar su primer juego después de ir detrás por al menos siete carreras fue los Yankees de Nueva York de 1950, que cayeron 9-0 y luego vencieron a Boston 15-10 en Fenway Park, según el Elias Sports Bureau. El único otro equipo en superar un déficit de siete carreras en su juego de apertura de temporada fueron los Tigres de Detroit de 1901, que borraron una brecha de 10 carreras para vencer 14-13 a los Cerveceros de Milwaukee.

El derecho de los Azulejos Adam Cimber (1-0) lanzó una entrada para la victoria a pesar de permitir el jonrón de empate de Adolis García en el séptimo. Yimi García trabajó el octavo y Jordan Romano terminó para su primer salvamento.

El hit ganador de Gurriel fue del derecho de los Rangers Dennis Santana (0-1), quien permitió una carrera en 1 1/3 entradas.

Hernández conectó un jonrón de tres carreras ante el derecho Josh Sborz en el quinto y Danny Jansen le dio a los Azulejos algo de seguridad con un batazo solitario ante el derecho Greg Holland en el octavo.

Los Rangers persiguieron al derecho José Berríos en la primera, anotando cuatro carreras antes de que el abridor No. 1 de Toronto pudiera registrar su segundo out, luego agregaron dos carreras más en la segunda contra el zurdo Tayler Saucedo en el jonrón de dos carreras de Garver.

Berríos retiró a solo uno de los siete bateadores que enfrentó, permitiendo cuatro carreras y tres hits, incluido el jonrón de Brad Miller. Berríos caminó dos y ponchó a ninguno. Lanzó 34 lanzamientos, 18 strikes, en la salida más corta de su carrera.

"Estaba tratando de ser demasiado perfecto, como demasiado desagradable, y no tiré la pelota sobre el plato", dijo Berríos.

El sencillo RBI de Nataniel Lowe ante Trent Thornton en el cuarto le dio a Texas una ventaja de 7-0. Toronto anotó tres carreras del derecho Jon Gray en el cuarto y lo empató con el jonrón de dos outs de Hernández.

Haciendo su debut con los Rangers después de siete temporadas con Colorado, Gray permitió tres carreras, todas ganadas, en cuatro entradas antes de irse después de que una ampolla en su dedo medio se abrió.

"Me culpo a mí mismo por no encubrirlo o hacer algo con él", dijo Gray. "Entiendo. No quiero que empeore. Odiaría perderme el próximo comienzo. Entiendo totalmente salir por ahí".

Santiago Espinal le dio a Toronto una ventaja de 8-7 con un doble de RBI de Sborz en el sexto.

Entrega de premios

Antes del juego, el ex infielder de los Blue Jays y actual segunda base de los Rangers, Marcus Semien, y Guerrero y Hernández recibieron sus Premios Silver Slugger 2021. Semien también obtuvo su Guante de Oro, mientras que Guerrero recibió su Premio Hank Aaron de Billye Aaron, la viuda del difunto toletero del Salón de la Fama.