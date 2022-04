Más de 90 dominicanos en nóminas de los equipos de Grandes Ligas

Pedro G. Briceño

Santo Domingo

El béisbol de Grandes Ligas, el gran pasatiempo que encanta a los dominicanos, está de regreso.

Luego de que dueños y Asociación de Jugadores permanecieron unos 100 días en conflictos, tras las diferencias existentes en la elaboración de un nuevo convenio laboral, las Ligas Mayores retornan este jueves con una cartelera inicial que tiene en agenda siete partidos.

Como siempre una amplia representación de quisqueyanos estará activos en las 30 franquicias. Hasta el momento se estima que unos 92 figurarán en los rosters iniciales con el objetivo de brindar nuevamente un gran espectáculo como desde hace varias décadas se ha convertido ya en costumbre.

Incluso, con lanzadores que recibirán las responsabilidades de comenzar los primeros encuentros de sus respectivas novenas, como son los casos de Framber Valdez, quien está programado para tirar el primer choque de los Astros, club que se medirá a los Angelinos a partir de las 9:38 de la noche.

Asimismo, Sandy Alcántara tendrá el viernes su tercera salida seguida para los Marlins y se medirá a los Gigantes desde las 4:35 de la tarde, en tanto que ese mismo día, Frankie Montás tendrá la honra de lanzar el choque iniciar por los Atléticos frente a los Filis a las 3:05 de la tarde.

Se espera que este año, peloteros como Juan Soto, Vladimir Guerrero Jr., solidifiquen su status como grandes estrellas, mientras que Fernando Tatis Jr permanecerá mucho tiempo en recuperación debido a una cirugía de muñeca izquierda, que lo obligará a ausentarse durante tres meses.

Junto al binomio mencionado, un amplio grupo de dominicanos esperan mantener con sus acostumbrados desempeños el interés por esta población que ama a su béisbol. Algunas figuras son Rafael Devers, José Ramírez, Teoscar Hernández, Franmil Reyes, Marcel Ozuna, Manny Machado, Nelson Cruz, Jorge Polanco, Wander Franco, Eloy Jiménez, Jean Segura y muchos otros.

Albert Pujols ingresará a su campaña 22, tras su retorno con los Cardenales,

Liga Nacional:

D- Backs: Sergio Alcántara (INF); Geraldo Perdomo (INF); Ketel Marte (OF).

Bravos: Marcel Ozuna (OF); Huascar Ynoa (P).

Cubs: Jonathan Villar (INF).

Rojos: Arístides Aquino (OF); Luis Castillo (P).

Rockies: Alex Colomé (P); Carlos Estevez (P).

Dodgers: Hanser Alberto (INF).

Marlins: Jesús Sánchez (OF); Sandy Alcántara (P); José Devers (INF).

Cerveceros: Jandel Gustavé (P); Freddy Peralta (P); José Ureña (P); Willy Adames (SS)

Mets: Robinson Canó (INF); Joely Rodríguez (P); Starling Marte (OF).

Filis: Jean Segura (SS); Leurys Familia (P); Seranthony Domínguez (P); Cristopher Sánchez (P).

Piratas: Ninguno

Padres: Manny Machado (3B); Luis García (P); Dinelson Lamet (P); Fernando Tatis Jr (SS).

Gigantes: Jarlin García (P); Camilo Doval (P).

Cardenales: Albert Pujols (BD); Génesis Cabrera (P).

Nacionales: Juan Soto (OF); Víctor Robles (OF); Nelson Cruz (BD); Yasel Antuna (SS).

Liga Americana:

Orioles: Félix Bautista (P); Kelvin Gutiérrez (3B); Jorge Mateo INF).

Boston: Phillips Valdez (P); Rafael Devers (3B).

Medias Blancas: Eloy Jiménez (OF); Leuris García (OF); Reynaldo López (P); Mickel Adolfo (OF).

Guardianes: Franmil Reyes (OF); José Ramírez (INF); Emmanuel Clase (P); Amed Rosario (SS).

Detroit: Jeimer Candelario (3B); José Cisnero (P); Miguel del Pozo (P); Rony García (P); Gregory Soto (P).

Azulejos: Vladimir Guerrero JR (1B); Teoscar Hernández (OF); Yimi Garcia (P); Santiago Espinal (3B); Raimel Tapia (OF).

Astros: Pedro Báez (P); Framber Valdez (P); Jeremy Peña (SS); Cristian Javier (P); Rafael Montero (P); Héctor Neris (P); Enoli Paredes (P); José Siri (OF).

Seattle: Julio Rodríguez (OF); Diego Castillo (P); Yohan Ramírez (P).

Rays: Francisco Mejía (C); Wander Franco (SS); Manuel Margot (OF).

Texas: Albert Abreu (P); José Leclerc (P); Dennis Santana (P)

Kansas City: Adalberto Mondesí (INF); Joel Payamps (P); Carlos Santana (1B).

Anaheim: Oliver Ortega (P).

Mellizos: Miguel Sanó (1B); Jorge Polanco (2B); Gary Sánchez (C); Jorge Alcalá (P).

Yankees: Luis Severino (P); Miguel Castro (P); Wandy Peralta (P).

Atléticos: Domingo Acevedo (P); Frankie Montás (P) Cristian Pache (OF).