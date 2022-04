CC Sabathia será asesor del comisionado de Grandes Ligas

David Adler

MLB.com

CC Sabathia continuará siendo uno de los embajadores del béisbol, pero ahora lo hará como asesor especial del comisionado.

MLB anunció el nuevo puesto de Sabathia el miércoles. Sabathia lanzó 19 temporadas en las Mayores con cankees, Cerveceros y Guardianes entre el 2001 y 2019. Ahora, trabajará en la oficina del Comisionado en los asuntos del futuro del deporte: Relación de jugadores, diversidad, igualdad e inclusión, responsabilidad social, participación juvenil y transmisiones.

“No veo la hora de compartir mis ideas como ex jugador de Grandes Ligas en la Oficina del Comisionado”, dijo Sabathia en un comunicado. “Quiero ser capaz de seguir devolviéndole al juego que amo tanto. Este nuevo puesto me da la oportunidad de trabajar en lo que me apasiona, siendo vocero de los jugadores y contribuir en el proceso de toma de decisiones de la liga, tras 19 años en el terreno. No veo la hora de comenzar”.

Como asesor especial del comisionado, Sabathia será un puente entre la liga y jugadores actuales, trabajando con el fin de hacer crecer el juego y promover la igualdad. También seguirá trabajando en la iniciativa The Players Alliance, como vicepresidente.

“Estamos emocionados por tener a CC Sabathia en la Oficina del Comisionado, para trabajar en importantes iniciativas”, dijo el comisionado Rob Manfred en un comunicado. “Recibimos la energía positiva de CC, junto a su mente creativa, sólida personalidad y conocimiento del juego, para ayudarnos en nuestro esfuerzo por solidificar el juego y la diversidad del deporte. CC tiene una voz importante en el béisbol y valoramos lo que traerá a la oficina”.