Catar queda complicado en sorteo con rivales más que duros

Fausto Jiménez

Santo Domingo

El anfitrión Catar aún tiene las manos en la cabeza, toda vez que se vio caer en un grupo (A) que le complicará muchísimo sus opciones de superar la primera fase, comenzando por dos rivales como Países Bajos y la temible Senegal, en un Mundial cuyo mayor plato será el choque directo de España y Alemania.

Entretanto, el grupo (F), con Bélgica, Canadá, Marruecos y al subcampeón Croacia no parece muy cómodo; pero similar sucede con la suerte para Brasil, Serbia, Suiza y Camerún, integrantes del cuadrante G.

La que sí salió bien librada es la campeona y hoy más poderosa que nunca, Francia, en un grupo D con Dinamarca, Túnez y el rival que surja del repechaje Perú/Oceanía. La mayor favorita para ganar el certamen en ningún caso tendría nada que le impida ser la primera en repetir desde que lo hiciera Brasil (1958 y 1962).

En el grupo que albergará españoles y germanos (E), se metió un Japón que tampoco será bienvenido, porque ha crecido un mundo en lo técnico y táctico. El cuarteto lo completará el ganador de repechaje Costa Rica-Nueva Zelanda.

En el H, el favorito Portugal, con Cristiano Ronaldo y el matador Bruno Fernandes, además de una caterva de estelares, enfrentará a Ghana, Uruguay y Corea del Sur, un panorama que parece tener otra clara señalada para avanzar a octavos, como la tropa sudamericana.

Inglaterra, uno de los favoritos para levantar el majestuoso trofeo FIFA World Cup, cayó en un grupo B bastante ligero, con Estados Unidos, Irán y el ganador del repechaje europeo (Gales vs Escocia/Ucrania). En el grupo C, la Argentina de Lionel Messi buscará el título, no sin antes pasar sobre México, Arabia Saudita y la Polonia del letal Robert Lewandowski.

Catar, gran perjudicado

Curiosamente, los anfitriones siempre han tenido una gran suerte de encabezar grupos “acomodados”, pero esta vez al primer debutante y sede a la vez, le ha tocado unos rivales demasiado pesados en su pretensión de al menos superar la etapa inicial.

Es que los cataríes han montado la cita con la plena confianza de que su selección haría los deberes de llegar hasta los playoffs, pero contra sus rivales de turno parece que será tarea mucho más complicada.

De sus rivales, el campeón africano, Senegal, cuenta con una plantilla plagada de estelares en las mejores ligas europeas, donde sobresale el superbo Sadio Mané, además de Idrissa Gueye, Abdou Diallo, entre muchos otros. Son velocísimos y de gran juego en equipo.

El gran favorito no sólo para ganar su grupo, sino entre los aspirantes serios al trofeo, es la Naranja Mecánica de Países Bajos, con sobrado talento para lograrlo. El restante es Ecuador, que si bien sería el rival más factible, tuvo excelente eliminatoria en una Conmebol demasiado competitiva.

Aunque Catar mostró que tiene aplomo para afrontar la cita de su vida, el fuste de sus contrincantes sin duda le complicará un mundo sus opciones de llegar al menos a octavos.

La única ocasión que el anfitrión era asiático (Corea-Japón´2002), los coreanos llegaron a semifinales y donde ambos países dieron la enorme sorpresa ganando sus grupos. Pero hay que decir que no fueron rivales cómodos.

Pero la sede influye muchísimo, y es a lo que Catar también apostó desde que pidió el montaje del torneo más influyente del planeta.