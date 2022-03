Miderec inaugura la remodelación del polideportivo de la Fuerza Aérea en San Isidro

Santo Domingo

El ministro de Deportes, Francisco Camacho, encabezó este jueves los actos de remodelación del Polideportivo Coronel Piloto José Vicente Peralta, ocasión que aprovechó para destacar el trabajo en equipo y el valor de los jóvenes pertenecientes a la Fuerza Aérea de República Dominicana (FARD), donde se ubica la obra.

“El deporte es una actividad transversal a cada una de las actividades del ser humano, por eso la importancia que este Gobierno le ha dado al deporte en nuestro país”, señaló Camacho.

El ministro afirmó que “esta es una actividad que se está ejecutando en equipo y cuando algo se hace en equipo, como son ustedes un gran equipo, no hay forma de fallar”.

Camacho se refirió a que la remodelación del polideportivo fue realizada, principalmente, por el Ministerio de Deportes y Recreación (Miderec), y el director del proyecto de Selecciones Nacionales Femeninas de voleibol, Cristóbal Marte.

El Miderec colaboró con la donación de varias lámparas para la instalación, así como con otras para completar el alumbrado interno. Las lámparas donadas, en poder ya de las FARD,serán destinadas para iluminar de nuevo algunas áreas deportivas que están carentes de iluminación.

Marte, en su condición de presidente de la Confederación Norte Centroamérica y del Caribe de Voleibol (Norceca) aportó el piso de la instalación a un costo de 2,478,568 pesos.

Camacho valoró el aporte de Marte al expresar “debo agradecer sobremanera a don Cristóbal porque no hay día que le toque la puerta para cualquier cosa en el deporte, que no me diga inmediatamente que sí”.