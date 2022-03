Luguelin reclama arreglo de pistas

Santo Domingo, RD

El velocista medalla olím­pica Luguelin Santos, viene entrenando en la pista de atletismo del complejo de­portivo de Bayaguana, a su juicio, la única que está en buenas condiciones en el país.

“Esas pistas de Santo Domingo dan pena, el Go­bierno debería dedicarse a arreglarlas porque ahí ni si­quiera se puede entrenar”, dijo Luguelin en una entre­vista vía zoom para el pro­grama La Hora del Deporte en CDNDEPORTES.

“Yo estoy viviendo aquí como parte de mi prepara­ción para las competencias del resto del año, y debo decir que da vergüenza las condiciones de las pistas de Santo Domingo, la de com­petencia y la de prácticas”, dijo.

Se refería a las pistas del estadio olímpico Félix Sán­chez y la de entrenamien­tos, que está al lado. Preci­samente es Félix Sánchez, doble medallista olímpico de oro en los 400 metros, quien viene siendo su en­trenador los últimos años.

Cuando se le hizo el se­ñalamiento de que la ofi­cina del Ministerio de De­portes están en el Centro Olímpico, a 50 metros de las pistas, dijo que el Minis­tro Francisco Camacho “ni siquiera ha ído a esa insta­lación. Lo dudo mucho”.

Luguelin, de 28 años de edad, señaló que si las dos pistas se colocan nuevas con una inversión aproxi­mada de 1 millón de dóla­res, es decir casi 60 millo­nes de pesos.

“Aquí tenemos un gran talento, mucho material nuevo, pero no tenemos las condiciones para entrenar”, dijo.

Luguelin corrió el sába­do en los 400 metros lisos, dentro del clásico de atletis­mo Isaac Ogando. Llegó en cuarto lugar en una carre­ra ganada por Lidio Felix, medallista olímpico de pla­ta en los juegos de Tokyo el año pasado.

“Eso no me preocupa, no corri para ganar , todavía estoy en recuperación de mis lesiones y eso va bien” señaló el destacado atle­ta . “Creo que todavía ten­go mucho futuro por delan­te, el propio Félix Sánchez compitió hasta entrada su edad y otros lo han he­cho también, hasta los 40 años”.

