Albert Pujols hará su última temporada: "Esto es todo para mí"

AP

JUPITER, Florida

Con un gesto de la mano y una punta de la gorra, Albert Pujols regresó al mundo de los Cardenales de San Luis por una última temporada.

“Esto es todo para mí”, dijo el lunes Pujols, de 42 años. “Esta es mi última carrera”.

Fue toda una escena cuando Pujols se reincorporó a los Redbirds.

Luciendo una gran sonrisa y su familiar camiseta roja No. 5, emergió más allá de la pared del jardín derecho en el Roger Dean Stadium entre la primera y la segunda entrada de un juego contra Houston.

Los lanzadores, receptores y entrenadores de los Cardenales sentados en sillas al final de la línea se pusieron de pie para reconocer al tres veces Jugador Más Valioso de la Liga Nacional, al igual que los fanáticos en las gradas. Pujols caminó hasta el dugout de St. Louis en el lado de la primera base, donde fue recibido con fuertes abrazos y choques de palmas.

“Tuve que poner una pequeña sonrisa”, dijo Pujols. “Me estaba poniendo un poco emocional”.

Todos estos años después, el toletero que ayudó a los Cardinals a ganar dos campeonatos de la Serie Mundial estaba en casa.

Los Cardenales y Pujols acordaron un contrato de $2.5 millones por un año, dándole la oportunidad de terminar su carrera en el lugar donde comenzó. Regresa con 679 jonrones en su carrera.

“Rara vez uno puede compartir la observación o ser parte de la historia 'viva'”, dijo el presidente de operaciones de béisbol de los Cardinals, John Mozeliak. “Desde el día en que llamamos el nombre de Albert en la sala de draft en 1999, hasta ahora, cuando fijamos nuestra vista en 2022, esta reunión tiene sentido de muchas maneras”.

“Todos estamos ansiosos por reunir a Albert con su familia de los Cardinals, y para el fanático que todos llevamos dentro, incluyéndome a mí, esto se siente como mirar las páginas de un álbum de recortes favorito o un álbum de cromos de béisbol y ver esas imágenes y recuerdos saltar de la pantalla. páginas.”

Pujols pasó parte de la videoconferencia del lunes con el receptor de los Cardinals de 39 años, Yadier Molina, su compañero de equipo durante ocho temporadas en St. Louis.

“Estoy feliz de que esté aquí”, dijo Molina, quien probablemente esté en su última temporada. también. “Va a ser un año divertido”.

Pujols jugó los primeros 11 años de su carrera en St. Louis, formando equipo con Molina para llevar a los Cardenales a los títulos de la Serie Mundial de 2006 y 2011.

“Solo tenemos una cosa en mente: ganar otro campeonato”, dijo Molina.

Pujols llegó al clubhouse por la mañana y encontró a Adam Wainwright, quien estaba programado para comenzar contra los Astros, tomando una siesta antes del juego.

Pujols emboscó con entusiasmo a su excompañero.

“Me quedaba aproximadamente un minuto y medio hasta que sonó mi alarma y sentí un hombre gigante encima de mí. Empecé a sonreír. Todos se reían porque yo pensaba que solo una persona me despertaría así”, dijo Wainwright.

Antes del juego de la Liga de la Toronja del lunes, el jardinero central de los Cardinals, Harrison Bader, publicó una foto en las redes sociales de lo que parecía ser una camiseta con el número 5 de Pujols colgada en el casillero de los Cardinals.

Pujols no usa un bate tan temible como lo hizo durante su apogeo en St. Louis, pero los Cardenales decidieron que tienen un lugar para un bateador designado que puede batear a los lanzadores zurdos.

Eso es algo que Pujols todavía hace bien.

Pujols bateó un promedio combinado de .236 para los Angelinos de Los Ángeles y los Dodgers la temporada pasada, pero bateó .294 con un OPS de .939 contra los zurdos.

“Creo que estoy aquí por una razón”, dijo. “Creen que todavía puedo jugar este juego”.

Pujols necesita 21 cuadrangulares para convertirse en el cuarto jugador de las Grandes Ligas en llegar a 700 en una carrera.

“Agregar a alguien así es increíblemente importante”, dijo el gerente de primer año Oliver Marmol. “Lo que hace con esa casa club fuera de su conjunto de habilidades es increíble”.

El Novato del Año de la Liga Nacional en 2001 bateó al menos .300 con al menos 30 jonrones y 100 carreras impulsadas en cada una de sus primeras 10 temporadas en St. Louis.

Un jugador tremendamente popular en St. Louis, Pujols jugó su último partido para los Cardinals el 28 de octubre de 2011, una victoria en el Juego 7 sobre Texas en la Serie Mundial.

Pujols ganó esos tres premios MVP e hizo nueve equipos All-Star con los Cardinals antes de firmar un contrato de 10 años y $240 millones con los Angels en 2012. Los Angels lo cortaron en mayo pasado mientras bateaba .198, y firmó con los Dodgers. , para quien conectó 12 jonrones e impulsó 38 carreras en 85 juegos.

Con el uso del bateador designado extendiéndose a la Liga Nacional, los Cardenales encajaron con Pujols cuando se acercaba el día inaugural el 7 de abril contra Pittsburgh en el Busch Stadium.

“Esta reunión con Albert es una oportunidad maravillosa no solo para él y los Cardinals, sino también para nuestros grandes fanáticos, la comunidad de St. Louis, nuestros jugadores y personal, y todos los que están relacionados con la organización de los St. Louis Cardinals”, dijo el presidente de los Cardinals, Bill. dijo DeWitt Jr. en un comunicado.

“Esperamos ver a Albert en 'Birds on the Bat' una vez más, y vistiendo su familiar uniforme No. 5”, dijo.

NOTAS: Pujols ganaría $150,000 por el MVP de la Serie Mundial, $100,000 cada uno por All-Star, Gold Glove, League Championship Series y MVP, y $50,000 cada uno por Silver Slugger y terminar segundo y décimo en la votación de MVP. ... RHP Blake Parker acordó un contrato de ligas menores y ha sido invitado al campamento de ligas mayores. Parker, de 36 años, tuvo marca de 2-1 con efectividad de 3.09 en 47 juegos con Cleveland el año pasado. Tiene marca de 16-11 con 34 salvamentos y efectividad de 3.47 en partes de nueve temporadas con siete equipos.