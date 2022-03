Nasry Michelen, The Players, BP Open y mucho más…

FÉLIX OLIVO

Santo Domingo, RD

Hola Fiebruses. Semana atípica para el PGA Tour con un cierre en día lunes debido al clima del torneo “flagship” de la organiza­ción, The Players Cham­pionship. Esta y otras informaciones en este contenido.

The Players. Tormento­so fin de semana que llevó a posponer las tres prime­ras rondas obligando a ce­rrar el lunes, en un evento que quedará en la men­te de todos por su intenso desenlace en el que el aus­traliano Cameron Smith, jugando con “sangre de maco” se impuso al mejor field del año para llevarse en los bolsillos un atajada de la bolsa mas grande pa­gada en torneo de golf al­guno: US$3.6 millones de los 20MM que otorgaba el premio. La bolsa fue tan grande que hasta el últi­mo lugar se llevó un buen billete: Lee Hodges (+9, US$41,000.00). The Pla­yers sigue siendo un gran evento para ir a ver por­que el diseño del campo facilita su recorrido y ofre­ce facilidad de sentarse en zonas elevadas que mi­ran a los greens y fairways (Stadium Course). Gran semana par el golf en el denominado “Quinto Ma­jor”.

1st. Nasry Michelen Foundation Golf Tour­nament. Gran iniciativa de la fundación al reali­zar un evento benéfico en nuestro país que procura recaudar fondos para fi­nanciar becas a estudian­tes de toda Latinoamérica, y también de proceden­cia local. El evento va del 27 al 29 de mayo y con­templa un ciclo de confe­rencias, un torneo de golf en Corales, coctel de bien­venida, fiesta de cierre y un brunch de despedida. Pronto estaremos realizan­do el lanzamiento oficial, pero si necesitan alguna in­fo sólo tiene que escribirme y les daré todos los detalles. Save the Date!

2do. Torneo Bahía Príncipe Open. Tras el éxi­to de la primera edición, el Grupo Piñeiro presentó a la comunidad del golf su gran evento que va los días 30 de abril (PGA Ocean’s 4), y 1 de mayo (Dye Fore). Se es­pera una participación de 100 jugadores que com­petirán en formato Stab­leford. Habrá fiestas y un gran ambiente en un even­to al que desde ya desea­mos el mejor de los éxitos y la mejor de las suertes. Allá nos vemos.

Tragedia par el golf. Ayer salió la noticia de que los equipos de golf masculi­no y femenino de la Univer­sidad del Suroeste que se transportaban a una com­petencia, impactaron su vehículo contra otro resul­tando en el trágico deceso de varios de los estudian­tes, incluyendo al coach de golf. La universidad expre­só su pesar con los familia­res de los jóvenes falleci­dos, y creo que el mundo del golf también siente esta gran tragedia que enluta fa­milias cuyos hijos cursaban carreras, posiblemente be­cados en dicha universidad. Una gran pena.

Fiebre de Vistas Scramble 2022. Como les había contado, la nueva fe­cha es el domingo 5 de ju­nio en el diseño de Greg Norman, Vistas Golf and Country Club. El torneo es exclusivo para socios e in­cluye desayuno, almuerzo, carpas de A&B en el campo, green fee, goodie bag con regalos de los patrocinado­res, bebidas y un gran cie­rre, banda musical inclui­da, así que no se lo pierdan. Info? 809-809-714-3447 y 809284-6523.

Corales Puntacana Championship. Definiti­vamente el evento del año con la presencia del PGA Tour en el país. La sema­na próxima inician las ac­tividades con la rueda de prensa el martes, el ProAm el miércoles, el torneo de jueves a domingo, y un sin­número de actividades co­laterales en el área VIP del torneo. Las taquillas ya es­tán a la venta así que no de­jen pasar la oportunidad de “saborear” un gran evento del tour en nuestro patio.

