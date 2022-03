Anuncian la versión 42 del torneo baloncesto superior de Santiago.

José Adriano Rodríguez

SANTIAGO

Gran expectativa ha generado la versión 42 del Baloncesto Superior de Santiago que está dedicado al administrador general de Banreservas, Samuel Pereyra, donde los seis equipos se disputarán la Copa Banreservas.

Y es que cuando los árbitros piten salto al centro a este viernes en la Gran Arena del Cibao Doctor Oscar Gobaira se enfrentarán se enfrentarán los Clubes Domingo Paulino (CDP), de los Jardines Metropolitanos y el Gregorio Urbano (GUG), del Ensanche Libertad a partir de las seis de la tarde

Posterior a este juego se hará el acto de inauguración protocolar y después se enfrentarán en el cierre de la jornada los actuales campeones del Club Pueblo Nuevo contra los subcampeones del Cupes.

Durante la conferencia de prensa realizada en el Salón Juan Pablo Duarte de la Gobernación Provincial de Santiago, el presidente de la Asociación de Baloncesto de Santiago ABASACA, José Luís Aracena, expresó su agradecimiento a todos los que se han involucrado en la organización de este torneo que según él será uno de los más exitosos en la historia del baloncesto dominicano.

“Doy a Dios las gracias por poner en nuestro camino a personas que de manera íntegra comparten nuestro sueño y nuestro trabajo de hacer en esta asociación una gestión para la historia en Santiago". Adujo Aracena de manera muy emotiva.

Además José Luis Aracena pidió al empresariado de Santiago, creer en el deporte, y sobre todo en el baloncesto que es una de las disciplinas deportivas donde más jóvenes de escasos recursos económicos participan y es una de las mejores forma de contrarrestar la delincuencia

Aracena también puntualizó en medio de lágrimas cargado de emociones, "Me duele mi ciudad y soy creyente de Dios, cada vez que veo un niño sin comer, me duele, necesitamos unir a la clase empresarial y demás miembros de esta ciudad para no solo hacer Baloncesto sino hacer una mejor sociedad".

Mientras la Gobernadora de Santiago y presidenta del Comité Organizador Rosa Santos, resaltó que la Gran Arena del Cibao está en óptimas condiciones para el torneo y que la meta de este gobierno no es hacer las cosas, es hacerla bien.

En ese sentido Santos expresó que el deporte ha renacido en Santiago y como muestra de esto es la remoción al principal escenario deportivo techado del Cibao así como al complejo deportivo la Barranquita.

"No nos vamos a detener en este trabajo, no vamos a seguir mendigando, tenemos empresas poderosas que pueden sustentar el deporte, mientras estemos aquí seremos gestores constantes de suplir las necesidades de esta Provincia".

Los equipos con más campeonatos son Sameji y Pueblo Nuevo con nueve títulos cada uno, CDP con ocho, Plaza Valerio siete, GUG cuatro, Cupes tres, y Marineros de Puerto Plata una.

Además de José Luis Aracena y Rosa Santos, estuvieron presentes el Viceministro de Deportes, Juan Villa Reynoso, Silvio García, director provincial del Instituto Nacional de la Vivienda (INVI), Alexis Sosa director del Ministerio de Obras Públicas, el General Juan Abreu de la policía nacional y el Coronel Miguel Borges Pereyra, del Ejército Nacional.

La segunda mesa fue integrada por los representantes de los Clubes participantes entre ellos Saúl Vargas del CDP, Frank Espinal Cupes, Miguel Andrés Balaguer del Sameji y por el Plaza Valerio Frank Muñoz, también estuvieron en esa mesa el subdirector técnico del evento, Rafael Sánchez y el también ejecutivo de la ABASACA Francisco Alberto (Cundo).