Karl Towns, su madre y el significado de sus 60 puntos la noche del lunes

La noche del lunes, en el partido en que los Timberwolves de Minnesota vencieron a los Spurs de San Antonio 149 por 139; el jugador dominico-americano, Karl Twons fue la estrella del enfrentamiento al encestar 60 puntos.

El centro de los Timberwolves encestó 32 de los 60 puntos solo en el tercer cuarto y se fue de 19 de 31 en tiros de campos (7 de 11 en triples), 15 de 16 en tiros libres, 17 rebotes, 3 asistencias y un robo en 36 minutos, en su paso de implementar un nuevo record de anotación en un partido para el equipo con sede en Minnesota.

En el día de hoy, a través de sus redes sociales, el jugador habló del significado sentimental que tuvo su destacada actuación en el partido.

“Ayer se cumplieron dos años desde la fecha en que mis padres ingresaron a la sala de emergencias del Centro Médico JFK en Edison, New Jersey y fueron admitidos con Covid-19. El mismo hospital que mi madre me dio la vida y, trágicamente, el mismo hospital donde vi que su vida comenzaba a escurrirse…Dos años más tarde, entré al AT&T Center con el mejor ángel de la guarda que jamás podría pedir y anoté 60 contra el entrenador más ganador de todos los tiempos”, exclamó el baloncestista en su cuenta de Twitter.

La madre de Towns, la dominicana Jaqueline Cruz falleció el 13 de abril del 2020 a causa de la pandemia; tras un mes batallando contra el virus.

El joven de 26 años de edad también perdió a otros familiares por víctimas directas de la pandemia.

“Digo esto para decir... no importa lo que la vida te depare, puedes salir de ella más fuerte. Los tiempos difíciles no duran, la gente dura sí. Te extraño mamá. Este juego... mi vida... es para ti”, expresó Karl Towns.

Yesterday was two years to the date that my parents walked into the ER at JFK Medical Center in Edison, NJ and were admitted with COVID-19. The same hospital that my mother gave me life, and tragically, the same hospital where I saw her life begin to slip away