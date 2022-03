El campeón de F1 Verstappen deslumbra el último día de pruebas, Hamilton lento

AP

Mientras el campeón mundial Max Verstappen deslumbraba bajo los reflectores de Red Bull, superando fácilmente las listas en el último día de pruebas de pretemporada de Fórmula Uno el sábado, el rival por el título Lewis Hamilton no se mostró optimista sobre cómo le irá a Mercedes cuando comience la temporada el próximo fin de semana.

Hamilton se perdió un octavo título récord de F1 en la última vuelta de la última carrera del año pasado y está buscando recuperar su corona de manos de Verstappen.

Aunque solo se trata de pruebas, lo que puede ser engañoso porque los equipos a veces tienen algo en reserva, la tarea podría resultar más difícil de lo previsto para el veterano británico con un récord de 103 victorias en carreras.

Verstappen parecía estar en ese elegante modo de posición de privilegio: lideró la F1 con 10 poles el año pasado, superando su propio tiempo líder cerca del final y yendo tan rápido en un punto que incluso hizo un giro de 360 ??grados.

Corriendo con los pontones y el piso mejorados del RB18 que claramente funcionaron, Verstappen marcó un tiempo de ventaja de 1 minuto, 31.720 segundos, el más rápido en los tres días de prueba en Bahréin.

Estaba alrededor de 0,5 segundos por delante de Mick Schumacher, quien avanzó cuando conducía solo ya que al equipo estadounidense Haas se le otorgaron dos horas adicionales después de que todos terminaron.

Eso se acordó para recuperar el tiempo perdido el miércoles, después de que la llegada tardía de los envíos de carga impidió que Haas participara en la primera sesión del jueves por la mañana.

Antes del esfuerzo tardío de Schumacher, Verstappen se colocaba 0,7 segundos por delante de Charles Leclerc de Ferrari cuando la sesión terminó bajo los reflectores y en condiciones similares a las de la carrera inaugural del próximo domingo en el mismo circuito de Sakhir.

"No podemos leer demasiado sobre el tiempo", dijo Verstappen. “Las piezas nuevas que probamos hoy funcionaron bien, que es lo que siempre esperamos”.

Pero la carrera tardía de Schumacher en condiciones óptimas empujó a Leclerc al tercer mejor tiempo; el dos veces campeón de F1, Fernando Alonso, al cuarto, y el compañero de equipo de Hamilton, George Russell, al quinto. Ambos fueron alrededor de un segundo más lentos que Verstappen, quien ganó 10 carreras el año pasado frente a las ocho de Hamilton.

Hamilton estaba 4,5 segundos detrás de Verstappen en el puesto 17, aunque cuando condujo más temprano en el día, las condiciones eran menos adecuadas que en la tarde y la noche.

Aún así, no estaba contento con la forma en que fue.

“No somos los más rápidos en este momento, creo que Ferrari parece ser el más rápido. Quizás Red Bull y luego quizás nosotros”, dijo Hamilton. “Pero ciertamente no estamos en la cima”.

Hamilton y otros pilotos han tenido problemas durante las pruebas de pretemporada con lo que la F1 llama "marsopas", un problema aerodinámico en el que los autos saltan y rebotan en la pista, y con otros problemas como el agarre de los neumáticos.

Hamilton fue solo el noveno mejor en la carrera de la mañana, que fue superada por el compañero de equipo de Verstappen, Sergio Pérez.

Incluso Mercedes, con sus ocho títulos consecutivos de constructores, ha tenido problemas para controlar el auto.

“Todos están luchando en esta pista llena de baches, y salimos sabiendo que todavía tenemos mucho trabajo (por hacer)”, dijo Hamilton. “Todo el mundo está patinando, los neumáticos están peor este año. Espero que tal vez podamos obtener mejores neumáticos en algún momento, o tal vez que funcionen mejor en lugares (que no son) tan calurosos este año”.

Russell estuvo de acuerdo con esa evaluación.

“Definitivamente está rebotando mucho. No es el más cómodo, con toda honestidad”, dijo Russell. “Realmente no me importa la comodidad si el rendimiento está ahí. Pero por el momento parece que estamos un paso por detrás de nuestros rivales”.

Mercedes se encuentra en la rara posición de luchar para encontrar una solución.

"Todavía tenemos que encontrar uno, pero eso no significa que no podamos encontrar uno antes de la próxima semana o más adelante en la temporada", dijo Russell. “Creo que el rendimiento está ahí, en alguna parte”.

Sin embargo, Hamilton tenía motivos para el optimismo.

“Lo positivo hasta ahora es que seguir detrás de otros autos se siente un poco mejor”, dijo el piloto británico de 37 años.

El piloto de AlphaTauri, Pierre Gasly, que fue el tercero más rápido por la mañana, estuvo de acuerdo en que el seguimiento es mejor que en años anteriores, lo cual era una de las esperanzas de la F1 en medio de una serie de cambios en la regulación .

“Eso me hace bastante optimista en términos de carreras”, dijo el francés. “(Los fanáticos) deberían ver algunas carreras emocionantes”.

Estaba resultando ser un largo día para Lando Norris de McLaren conduciendo solo en el Circuito Internacional de Bahrein, con su compañero de equipo Daniel Ricciardo recuperándose del coronavirus.

Norris cree que McLaren tiene "mucho trabajo por hacer" antes de la próxima semana.

“Las curvas de baja velocidad es donde luchamos”, dijo. "Cuando miras a Mercedes, Red Bull, Ferrari, están bastante por delante de nosotros en ese tipo de curvas".