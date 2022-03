Horford ha sido clave en el resurgir de los Celtics

Brian Robb

Charlotte

Durante los primeros 68 días de 2022, Jayson Tatum ha tenido el mejor más/menos de la NBA (plus-358). Ese honor para Tatum no sorprende en base a la reciente racha de éxitos de los Celtics y la increíble oleada que ha tenido el alero All-Star, coronado por 44 puntos en la victoria de Boston sobre los Hornets el miércoles por la noche.

El número dos en esa estadística en la NBA para 2022 no es un All-Star en algún otro equipo. En cambio, es Al Horford, de 35 años (+270), quien ha sido tan fundamental como cualquier jugador que no se llame Tatum para cambiar la suerte de Boston en las últimas semanas.

El hombre alto de 6 pies y 9 pulgadas registró otro eficiente doble-doble en la victoria del miércoles con 10 puntos y 10 rebotes en 34 minutos. También anotó al 50 por ciento desde el rango de 3 puntos por cuarto juego consecutivo, elevando su porcentaje de 3 puntos en el año al 32.2 por ciento.

Durante gran parte de la temporada, los tiros de tres puntos fueron lo único con lo que el veterano tuvo problemas en su segunda vuelta con Boston, anotaron un mísero 30 por ciento desde más allá del arco antes de la pausa del All-Star. Horford estaba jugando una de las mejores defensas de su carrera, pero la ofensiva de Boston aún estaba por debajo del promedio en parte debido a la incapacidad de Horford para castigar las defensas con su tiro en salto.

Sin embargo, la marea ha cambiado rápidamente en ese frente en las últimas semanas. Horford ha anotado el 42 por ciento en triples desde la pausa del Juego de Estrellas, allanando el camino para que Boston se convierta en la cuarta mejor ofensiva de la NBA desde principios de febrero.

Se esperaba cierta regresión a la media en función de los promedios de carrera de Horford, pero sus compañeros de equipo han empoderado al miembro senior de la nómina de Boston para encontrar su ritmo.

“Creo que es el hecho de que continuamos mejorando, pero también, ya sabes, los muchachos continúan confiando en mí y tienen confianza en que estoy en esas posiciones”, dijo Horford. “Y si Jayson o Jaylen se quedan en mi oído. La forma en que estamos moviendo la pelota y todo también hace que las cosas sean mucho mejores para todos. Sí, estoy feliz de lanzar mejor en este último tramo”.

Ime Udoka también le dio crédito a los jóvenes compañeros de equipo de Horford para sacarlo de esas malas rachas de principios de temporada con su toma de decisiones, asegurándose de que sigan teniendo una apariencia consistente.

“Nuestro movimiento de pelota y generosidad ha mejorado a lo largo del año, por lo que los muchachos tal vez lo esperan más”, dijo Udoka. “Jayson, Jaylen y los creadores confían en ellos. Entonces, saben que van a obtener esas miradas. Estamos sobre ellos cuando no hacen el pase adicional, y los muchachos lo esperan y están listos para lanzar ahora”.

El hecho de que el tiro de Horford se haya producido ha sido solo una de las muchas razones por las que Boston ha ganado 22 de sus últimos 28 juegos. Sin embargo, la decisión de utilizar una selección de primera ronda para adquirir al hombre alto comienza a parecer una de las mejores apuestas de la joven permanencia de Brad Stevens al frente de los Celtics. Como lo demuestran sus números más/menos, Horford ha sido un conector integral en ambos extremos de la cancha con sus compañeros de equipo más jóvenes y ha guardado algo del mejor baloncesto de su carrera para una de sus últimas temporadas.

Sus elogios sobre varios aspectos de su juego son asombrosos en medio de su 15ª mejor temporada. Está anotando el 57 por ciento desde dentro del arco, la segunda mejor marca de su carrera. Tiene la mejor tasa de tiros libres desde 2018, su mejor número de rebotes desde 2013 y su tasa de bloqueos es simplemente la mejor que ha tenido en toda su carrera. Todo mientras jugaba 30 minutos por noche a los 35 años y ocupaba el segundo lugar en el equipo en juegos jugados. Los Celtics tienen marca de 37-21 cuando está en la cancha, y solo de 4-6 cuando está sentado.

“Quiero decir que es una temporada larga para mí”, dijo Horford. “Continuar viendo cómo puedo impactar el juego al encontrar formas que siento que cuando nos acercamos a los playoffs, cuando comienzan los playoffs, solo la magnitud y cuánto significan estos juegos. Para mí, personalmente, siento que mi juego se eleva por eso. Así que es muy divertido estar en esta posición en este momento”.

La decisión de los Celtics de traer de vuelta a Horford los ayudó a salir de uno de los peores contratos de la NBA en Kemba Walker. El equipo necesitaba los ahorros financieros y renunció a una selección de primera ronda para ayudar a sellar el trato por una reducción de la nómina. Aún así, el juego de Horford en la cancha junto a Tatum, Brown y Smart siempre fue un atractivo para Stevens según fuentes de la liga mientras buscaba el movimiento. Horford había sacado lo mejor de esos muchachos como defensor, facilitador y espaciador durante su primera etapa en Boston.

Su regreso ahora ha ayudado a ese trío junto con Rob Williams a convertirse en la unidad de cinco hombres más dominante de la NBA. Ese grupo está abriendo la puerta a que los Celtics compitan un poco más rápido de lo que cualquiera en la liga podría haber imaginado con este núcleo con este tramo dominante de 22-6.

Ese tipo de salto no habría sido posible con toda probabilidad si los Celtics se hubieran mantenido firmes con Walker, cuyos problemas de lesiones empeoraron este año. Ese contrato no habría sido increíblemente difícil de mover con el paso del tiempo, desperdiciando otro año de Tatum y Brown en el proceso sin suficiente apoyo a su alrededor en la zona de ataque. En cambio, Stevens se basó en un producto probado en Horford que ha sido tan crucial para el éxito de los Celtics este año como cualquiera que no se llame Tatum.

Traer de vuelta a Horford fue un gran primer golpe en la caja de bateo para Stevens al mando en Boston, pero es uno que ha conectado mejor de lo que nadie podría haber imaginado.