Nick Hardt: la nueva cara del tenis dominicano

Mario Emilio Guerrero

Santo Domingo

Su nombre es Nick Hardt y es la nueva cara del tenis dominicano.

A sus 21 años, debutó el pasado fin de semana como raqueta número del equipo dominicano en el Playoff del Grupo II Mundial de la Copa Davis frente a Vietnam y dio muestras fehacientes de que está listo para asumir ese reto.

Sus victorias en sencillos y en dobles, haciendo pareja con Peter Bertrán, fueron determinantes para el triunfo criollo 3-0 ante el rival asiático.

Aunque por su primer apellido puede haber confusión con su nacionalidad, Nick es dominicano de pura cepa, pues vino al mundo en una clínica de Santiago, el 20 de septiembre de 2000, y a los pocos días de nacido la familia regresó a Sosúa, Puerto Plata, su lugar de residencia, donde él se crio.

Su padre, Harald Hardt, es un luxemburgués con más de 30 años residiendo en nuestro país y su madre es la puertoplateña Yuberky Vásquez.

Nick dio sus primeros raquetazos a los 3 años, en un club de tenis que tenía su padre en Sosúa.

Precisamente jugando con su padre se inició en el tenis y a los 10 años comenzó a recibir lecciones de su primer entrenador, Melvin Báez, quien le enseñó los golpes básicos para que pudiera desarrollar sus habilidades.

Entre los 10 y 18 años, Nick registró una brillante trayectoria juvenil, tanto a nivel nacional como internacional.

En el plano local fue campeón nacional en cada categoría y participando en torneos de Federación Internacional de Tenis (ITF, por sus siglas en inglés) logró 5 títulos, alcanzando el puesto número 18 del ranking mundial junior.

Becado por IMG

A los 14 años, compitiendo en el prestigioso Campeonato Internacional Juvenil Eddie Herr, que se celebra cada año en la academia IMG, en Bradenton, Florida, Hardt impresionó a los buscatalentos.

De inmediato fue reclutado por los directivos de la Academia IMG, quienes le dieron una beca completa, que le permitió formarse bajo la tutela de capacitados entrenadores y participar en los principales torneos juveniles de la ITF.

Terminada en 2018 su etapa juvenil, Nick se quedó residiendo y entrenando en la Academia IMG, pero dos años después llegó la pandemia del coronavirus y tuvo que regresar al país.

Desde el pasado año Hardt está de vuelta en la Academia, que le tiene asignado un entrenador, el argentino Matías O'neille, quien le acompaña por los torneos del tour profesional.

Ranking ATP

Actualmente está situado número 313 en el ranking mundial de la Asociación de Tenistas Profesionales (ATP), el mejor posicionamiento de su incipiente carrera.

En cuanto a su actuación en el enfrentamiento de Copa Davis frente a Vietnam, Nick señaló, en entrevista para LISTIN DIARIO, que “no hay palabras para expresar lo que se siente al poder representar a tu país, es un orgullo inmenso y más aún cuando lo haces en casa”.

Destacó que “fue mi primera vez como principal jugador de nuestra selección y haber contribuido a nuestra victoria es algo que nunca olvidaré”.

Abundando sobre su orgullo de defender los colores de nuestra bandera, reveló que “dirigentes de la Federación de Tenis de Luxemburgo me propusieron que representara a esa nación en competencias internacionales, porque mi padre es nativo de allí, pero les dije que no, que nací y me crie en la República Dominicana, que me siento muy dominicano y jamás dejare de representar a mi país”, resaltó.

Señaló que “nuestro próximo compromiso de Copa Davis es en septiembre y debemos trabajar duro para tratar de avanzar al Grupo I Mundial”, concluyó Hardt, quien definitivamente es la nueva cara del tenis dominicano y confía en que será por mucho tiempo.

Profesional desde 2018, Nick ha ganado 7 títulos Futures, los últimos dos de 25 mil dólares en 2021 y sus mejores resultados han sido dos cuartos de final logrados en torneos Challenger, celebrados en noviembre y diciembre pasados en Turquía.

En cuanto a los siguientes pasos en su carrera, apuntó que “voy a jugar varios torneos Challenger en Sudamérica, buscando tener buenas actuaciones y lograr los puntos necesarios para entrar a las clasificaciones de Wimbledon y el US Open”. “Pero, a largo plazo, mi gran meta es algún día ganar un torneo del Gram Slam. Ese ha sido mi gran sueño desde que era un niño”, agregó.

Reveló que “también anhelo participar en Juegos Centroamericanos y del Caribe, Panamericanos y Olímpicos, y conquistar muchas medallas para mi país. Hasta ahora no he podido jugar en esos eventos, pero espero hacerlo pronto”.

Nick aprovechó la entrevista para agradecer al programa Creando Sueños Olímpicos (CRESO), por el apoyo económico que le brinda para poder mantenerse jugando en los torneos del tour profesional. “Con el aporte del CRESO y el dinero que voy ganando en los diferentes eventos en que compito, me cubro los gastos y continúo jugando”, acotó