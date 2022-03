Odalis Pérez, el lanzador zurdo que impuso su "swing de GL" desde Las Matas de Farfán

Javier Flores

Santo Domingo, RD

Nacido en una comunidad de Las Matas Farfán llamada “Pueblo Nuevo”, Odalis Pérez fue criado junto a dos de sus hermanos por su madre como una familia “pobre” pero sin dificultades para alimentarse.

Aunque solo vivió con dos de sus hermanos, Odalis tuvo otros 8 por parte de su padre, quien era militar. El nacido en junio de 1977 se crió frente a un play de beisbol y fue allí donde se formó como lanzador.

En una entrevista con el cronista deportivo Yancen Pujols, Pérez cuenta que la suerte “le tocó” porque el día de su firma sucedió de manera “fortuita” y no era algo planeado.

“Alberto Castillo (exreceptor dominicano) va un día a Las Matas y dice en el play que al otro día iba un scout a ver peloteros. Llega el otro día y yo estaba sentado en la grada viendo a los muchachos en el tryout y Alberto le dice a René (Francisco, el scout de los Bravos de Atlanta) que me tenía que ver pichando y crucé pa mi casa, me cambié, tiré par de pelotas y nada, la suerte me tocó a mí”, le narraba Pérez a Pujols en el programa Circulo de Grandes Ligas.

Allí comenzó el viaje del lanzador zurdo en el profesionalismo, no sin antes tener que convencer a su padre de que su suerte sería diferente a la de los demás, ya que su progenitor entendía que los peloteros oriundos de Las Matas de Farfán eran dejados libres en poco tiempo.

En Grandes Ligas

Pérez se unió a los Bravos de Atlanta en Grandes Ligas en septiembre de 1998, yéndose de 0-1; sin embargo fue dejado en el roster de playoffs y ganó un juego en la serie divisional contra los Cachorros de Chicago convirtiéndose en el primer lanzador en la historia de MLB en ganar un playoff sin haber ganado un partido de temporada regular.

Su primera victoria en temporada regular llegaría al año siguiente al lanzar 5.2 entradas y permitiendo dos carreras limpias, con siete ponches, contra los Rojos de Cincinnati.

En enero de 2002, Pérez fue cambiado por los Bravos con un prospecto llamado Andrew Brown y Brian Jordan a los Dodgers de los Ángeles por Gary Sheffield.

Con los Dodgers, el zurdo dominicano tuvo los mejores años de su carrera. Esa misma primera temporada, Pérez fue seleccionado al Juego de Estrellas y ganó 15 partidos y tener un efectividad de 3.00; en 2004 volvería a tener una efectividad de 3.25.

En julio de 2006, Pérez y dos entonces lanzadores de ligas menores fueron canjeados a los Reales de Kansas City a cambio de Elmer Dessens. También se envió efectivo a los Reales en el acuerdo.

En el beisbol de Grandes Ligas ganó 73 juegos y perdió 82. Tuvo un porcentaje de carreras limpias 4.46.

En Lidom

Perez tuvo actuaciones destacadas con en el torneo otoño – invernal con los Leones del Escogido y las Estrellas Orientales; sin embargo su punto más luminoso en el torneo local fue su intento de comprar al equipo de San Pedro de Macorís en 2005, cosa que se le fue negada.

Fuera de retorno

Fuera de los terrenos de juegos, Odalis tenía un buen “swing” y elegancia al momento de lucir sus vestimentas.

“Buena ropa y mis vehículos, eso era lo que a mí me gustaba; en eso es que yo gasto mi dinero”, le decía el lanzador dominicano a Pujols en esa entrevista.

Su muerte

La noche del jueves, el pasado jugador de Grandes Ligas fue hallado muerto en su casa ubicada en la calle Charles de Gaulle, en el municipio Santo Domingo Este. Fue encontrado por su hermano y su fallecimiento fue confirmado a este diario por personas cercanas a la familia.

Los primeros informes indican que Pérez se cayó de las escaleras en su casa, donde se encontraba solo. Su hermano lo encontró en la residencia pasadas las 6:00 de la tarde. Pérez tenía 43 años al momento de su fallecimiento.