Optimismo cauteloso en las negociaciones MLB

Por segunda semana consecutiva, las Grandes Ligas de Béisbol y la Asociación de Jugadores de la MLB negociaron hasta altas horas de la noche, y aunque no se llegó a un acuerdo cuando concluyeron las conversaciones el miércoles por la mañana temprano, las dos partes habían creado cierto impulso, y junto con él, alguno optimismo cauteloso de que un nuevo convenio colectivo podría estar cerca.

La oferta de MLB, que llegó aproximadamente 12 horas después de la sesión de negociación de 17 horas, incluía un aumento significativo en el umbral de impuestos de equilibrio competitivo, el tema que ha ocupado un lugar central durante las conversaciones de negociación.

Las dos partes se reunieron en persona dos veces más temprano ese día, luego se comunicaron por teléfono desde sus respectivas oficinas en el centro de Manhattan durante el resto del martes y hasta la madrugada del miércoles.

Poco después de las 3 a.m. hora del este del miércoles, un funcionario de la liga dijo que la MLBPA había solicitado tiempo para hablar con su junta antes de responder oficialmente a la última propuesta de la liga. Las dos partes reanudarán las conversaciones más tarde el miércoles por la mañana, cuando se espera que el sindicato presente su respuesta.

Según una fuente, la oferta de la liga incluía un umbral de CBT - Impuesto al Balance Competitivo- de $230 millones en 2022, un aumento de $10 millones de su propuesta más reciente, aumentando a $232 millones en 2023, $ 236 millones en 2024, $ 240 millones en 2025 y $ 242 millones en 2026.

Además de los recargos de $20 millones y $40 millones por encima del umbral inicial, también habría un tercer recargo para los clubes que superen un total de $60 millones por encima del umbral.

MLB también elevó su oferta general sobre el salario mínimo, comenzando con $700,000 en 2022. Esa cifra aumentaría a $715,000 en 2023, $730,000 en 2024, $750,000 en 2025 y $770,000 en 2026.

Entre las otras propuestas en la oferta de MLB, según una fuente:

• Un fondo de bonificación previo al arbitraje de $40 millones (frente a los $30 millones de la última propuesta; la solicitud más reciente de la MLBPA fue de $80 millones).

• Una lotería del draft que otorga los seis primeros lugares (dos más que la NBA, cuatro más que la NHL).

• Los equipos de mercados grandes no pueden elegir en la lotería en años consecutivos, mientras que los equipos de mercados pequeños no pueden hacerlo en tres años consecutivos.

• Los jugadores pueden recibir opciones no más de cinco veces en una temporada.

• Los dos mejores Novatos del Año en cada liga recibirán un año completo de tiempo de servicio, independientemente de su número real de días en las Grandes Ligas.

• Un equipo que tiene un novato en su lista del día inaugural puede ganar selecciones de draft adicionales si ese jugador se ubica en la votación de Novato del Año.

• Una postemporada de 12 equipos.

MLB anunció la semana pasada que las dos primeras series de la temporada regular de cada equipo no se jugarían. No se han cancelado más juegos, aunque se espera que eso suceda el miércoles si las dos partes no llegan a un acuerdo.