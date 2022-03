Hardt y Cid impulsan en la Davis a RD (2-0) frente a Vietnam

EFE

Santo Domingo, RD

República Dominicana tomó ventaja de 2-0 sobre Vietnam tras las victorias de Nick Hardt y Roberto Cid en la primera jornada del Grupo Mundial II de la Copa Davis, que se juega en las canchas de pista dura del Parque del Este, en la provincia de Santo Domingo, contigua a la capital.

La primera raqueta caribeña, Hardt, se impuso en dos sets, 6-1 y 6-4, al vietnamita Linh Giang Trinh en el primer choque. El dominicano ocupa el puesto 328 en el ránking de la ATP, mientras el asiático no figura en el encasillado.

Hardt jugó casi de manera impecable en el primer set, lo que dejó prácticamente sin oportunidades a Trinh.

Sin embargo, el de Vietnam presentó un mejor juego en el segundo set, pero no pudo finalmente detener a su rival. En esa parte el partido se demoró a causa de las lluvias.

"Jugué muy bien en el primer set, pero en el segundo mi contrincante hizo unos ajustes e inició mejor, me leyó muy bien el juego. Gracias a Dios me favoreció que llegó la lluvia, luego en el reinicio del segundo set mejoré y me llevé la victoria", dijo el dominicano a los periodistas al término del choque.

El jugador caribeño calificó el partido de "complicado", ya que el vietnamita logró imponer un juego "menos rápido" en el segundo set que tuvo que "descifrar" a tiempo para llevarse la victoria.

En el segundo partido, Roberto Cid necesitó de un decisivo tercer set para vencer a Ly Hoang Nam con parciales de 4-6, 6-3 y 6-1.

El primer set fue dominado por el vietnamita, pero Cid se repuso y ganó dos sets seguidos y salió con el triunfo.

Cid comenzó ganando el primer set, pero la primera raqueta de Vietnam se impuso en 5 juegos seguidos para adjudicárselo.

"Le doy gracias al público por apoyarnos, estoy muy contento por ganar en Copa Davis, jugar en casa, esto significa mucho para mí", dijo un emocionado Cid tras la victoria.

República Dominicana lucha por mantenerse en el Grupo Mundial II, mientras Vietnam viene de ganar el Grupo III en Oceanía.