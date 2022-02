Guerrero Jr. dice que no ha recibido oferta de Toronto sobre extensión contractual

ESPN digital

Vladimir Guerrero Jr. es considerado como parte de las jóvenes estrellas nacientes que se convertirán en el rostro del béisbol, no solo para América Latina, sino para toda MLB. Luego de llegar a la “Gran Carpa” con unas elevadísimas expectativas sobre sus hombros y de quedar por debajo de estas en dos temporadas, 2021 terminó siendo por mucho el mejor año de la joven carrera del inicialista de Toronto Blue Jays.

Además de los premios y reconocimientos que así lo avalaron, así como el hecho de que quedó segundo por el galardón como Jugador Más Valioso de la Liga Americana, el joven dominicano finalmente pudo demostrar que las predicciones que existían sobre él cuando estaba en ligas menores, son una realidad.

Tomando esto en cuenta, algo peculiar ocurre con Vladimir Guerrero Jr. En un momento en que los equipos de MLB están buscando cambiar de estrategia para mantener a los jugadores que consideran futuras estrellas dentro de sus franquicias, llama poderosamente la atención que los Blue Jays no estén buscando mantener al jugador para el futuro.

Obviamente, Guerrero Jr. apenas jugará su cuarta temporada en MLB, pero hemos visto casos en que jugadores han firmado extensiones en condiciones similares. Ronald Acuña Jr. con Atlanta Braves, Eloy Jiménez con Chicago White Sox (sin haber puesto un pie en Grandes Ligas), Fernando Tatis Jr. con San Diego Padres o la más reciente, Wander Franco con Tampa Bay Rays. Incluso, se puede tomar como referencia a Juan Soto, quien recientemente confirmó que Washington Nationals le hizo un ofrecimiento de extensión contractual por 13 años.

Aquí podría pensarse que quizás, el equipo y el jugador han estado manejando ese tipo de conversaciones de manera privada, pero según el propio Guerrero Jr. ni siquiera ha habido un intento de negociación por parte del equipo. Esto lo reveló durante el pasado martes, cuando en una de sus historias en la red social Instagram, uno de sus seguidores lo cuestionó sobre si los Blue Jays le habían hecho alguna oferta de extensión, a lo que con una foto ejercitándose, respondió, simple y sencillamente “no”.

El pelotero dijo no estar preocupado en estos momentos por el tema de la extensión contractual durante una rueda de prensa en República Dominicana en el mes de diciembre, sin embargo, cuando se le coloca dentro del rango de uno de los mejores bateadores del juego, no deja de ser curioso que ese tipo de conversaciones no hayan iniciado, en especial cuando se ve de forma cada vez más frecuente que los equipos quieren preservar a sus estrellas jóvenes.

Guerrero. Jr. jugará su cuarto año en MLB proyectado a ganar aproximadamente ocho millones de dólares, al entrar a su primer año de elegibilidad para arbitraje salarial con el equipo y a estaría llegando a la agencia libre (en caso de que no haya alguna extensión de contrato) en 2026.