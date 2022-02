LeBron se reencuentra con Jordan en el All-Star: "Siempre quise ser como él"

EFE

LeBron James y Michael Jordan se reencontraron en uno de los instantes más comentados de este All-Star y, tras el partido, la estrella de los Lakers explicó lo importante que fue para él ese momento.



"No quería perder la oportunidad de dar la mano al hombre que me inspiró a lo largo de mi infancia", dijo LeBron en la rueda de prensa posterior al partido.



"No he tenido muchas conversaciones con él en mis 19 años en este negocio, pero una parte de mí no estaría aquí sin la inspiración de MJ (Michael Jordan). De niño siempre quise ser como él", añadió.



LeBron James y Michael Jordan se dieron un gran abrazo en la cancha durante el descanso del All-Star, un momento de la noche que la NBA aprovechó para rendir homenaje a los 75 mejores jugadores de su historia.



Por el 75 aniversario de la liga, la NBA anunció esta temporada la lista de los 75 mejores jugadores de toda su andadura.



En este sentido, numerosos miembros de ese ilustre listado acudieron este domingo a Cleveland (EE.UU.) y recibieron el tributo de la liga aprovechando la celebración del All-Star.



Michael Jordan, Kareem Abdul-Jabbar, Charles Barkley, Jerry West, Dominique Wilkins, Julius Erving, Dirk Nowitzki, Shaquille O'Neal, Kevin McHale, Reggie Miller, Oscar Robertson y Earvin "Magic" Johnson fueron solo algunos de los protagonistas de ese emotivo e histórico homenaje sobre la cancha.



También aparecieron algunos jugadores todavía en activo y que figuran en esa prestigiosa lista como LeBron James, Giannis Antetokounmpo, Stephen Curry, Carmelo Anthony o Kawhi Leonard.



Otros no pudieron acudir a Cleveland pero participaron con una pequeña aparición en vídeo; ese fue el caso de jugadores como Bill Russell, Karl Malone o Steve Nash.



LeBron no solo compartió ese bonito momento con Jordan en la pista sino que además destacó que su tiro ganador con el que Team LeBron se llevó el All-Star fue un "fadeaway", uno de los movimientos clásicos de la leyenda de los Bulls.



Por quinto año consecutivo desde que la NBA cambió el formato del All-Star, Team LeBron se hizo con la victoria y esta vez el MVP fue para Stephen Curry, impresionante con 16 triples y 50 puntos en total..