LeBron James: "El juego de Doncic me recuerda al mío"

EFE

Chicago

LeBron James, de Los Ángeles Lakers, aseguró este sábado que el juego del esloveno Luka Doncic, de los Dallas Mavericks, le recuerda al suyo y consideró que ambos son "una triple amenaza" para sus rivales, al saber meter puntos, capturar rebotes y repartir asistencias.

"Me encanta todo de su juego, me encanta todo de él. Su juego me recuerda al mío. Somos una triple amenaza, capturamos rebotes, pasamos el balón, que es lo más importante para nosotros, para mantener a nuestros compañeros involucrados, para que se sientan cómodos en la cancha, para que tengan ritmo", dijo LeBron James en la rueda de prensa previa al "All-Star" de Cleveland (EE.UU.).

"Y te metemos cuarenta puntos si nos faltas al respeto", sentenció el jugador de los Lakers.

Doncic, quien promedia 27.5 puntos, 9.2 rebotes y 9 asistencias por partido este año, forma parte del equipo de "King James" en el partido de las Estrellas, que se disputará este domingo.

James, crecido en Akron, a pocos kilómetros de Cleveland, expresó su alegría por disputar el "All-Star" tan cerca de su casa y recordó cuando, en su juventud, soñaba con llegar a la NBA.

"Me acuerdo de que en 1997, en el último All-Star de Cleveland, yo tenía doce años y con mis amigos esperábamos poder venir para ver a Mike (Michael Jordan). Me acuerdo de Kobe Bryant, que ganó el concurso de mates como novato. Esperaba poder venir y ver a aquellas estrellas. Estar aquí 25 después es notable, me encanta", dijo.

El de este año será el decimoctavo partido de las estrellas para LeBron, quien bromeó sobre el hecho de que este es el único encuentro en el que está dispuesto a "hablar de sus minutos en la cancha".

Reconoció a continuación que la presente temporada ha sido "la más rara" que ha vivido en la NBA.

"Cada temporada tiene sus retos a nivel físico y mental. Esta es la más rara que he vivido. Por el coronavirus, tuvimos a falsos positivos, otros positivos de verdad, tuvimos lesiones, un poco de todo. Yo también me perdí partidos. Es un desafío, un entrenamiento físico y mental, pero esto es lo que tiene una temporada NBA", afirmó.

Pese a las dificultades vividas por los Lakers, novenos en el Oeste (27-31), LeBron aseguró que le gustó la forma en la que su equipo jugó los últimos partidos a nivel de compromiso y dedicación.