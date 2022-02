Casi 100 dominicanos competirán en parada Mundial de Surfing

Santo Domingo

.La República Dominicana albergará una parada de la Liga Mundial de Surf (WSL) por primera vez desde su creación, con 96 atletas de varios países, 15 locales.

Los mejores surfistas de la región norteamericana de la WSL Qualifying Series (QS) competirán en Playa Encuentro, Cabarete, Puerto Plata del 3 al 6 de marzo de 2022.

En honor al béisbol, la pasión del país, el embajador del evento será el miembro del Salón de la Fama de Cooperstown, Vladimir Guerrero. El expelotero, quien fue un icono de Anaheim, será el anfitrión de los surfistas, recibiéndolos con los brazos abiertos para disfrutar de las playas y olas dominicanas mientras los californianos lo abrazaban mientras jugaba en las Grandes Ligas.



El torneo ha sido un evento muy esperado en el país, ya que la cultura del surf está creciendo rápidamente.



Surfistas profesionales como el atleta olímpico de 2021 Manuel Selman y Gianmarco Oliva lideran a los surfistas locales que competirán por la oportunidad de coronarse campeón de Cabarete Pro.



Así lo anunciaron Brian Mejía y Jorge Mijares, productores del evento, bajo la empresa Carambola Surf House, que ha atraído a surfistas profesionales de todo el mundo.



“El enfoque de Carambola Surf House es hacer crecer el deporte a nivel local y atraer turismo adicional a los países que ya tienen un enorme mercado turístico”, expresó Mejía en rueda de prensa este martes en Velocity.



“Es la primera vez en la historia de la WSL en 50 o 60 años en traer un evento de esa magnitud a este país, por lo que nos sentimos orgullosos de que vamos a montar el evento, no solo por el evento y el impacto que puede dar al turismo, también la oportunidad y el crecimiento en el deporte para Dominicana, porque este evento va a empujar el desarrollo del surf aquí”, señaló Mejía.



En ese mismo orden, manifestó que ellos buscan empujar la cultura del surf en el país “después de dos años de Covid, la gente está buscando nuevas formas de pasar el tiempo y la gente está acudiendo a la playa, a iniciar en el surf, quiere estar en el ambiente, y luego de montar este evento del WSL, se va a sentir el impacto”.



Por su parte, Manuel Selman, atleta olímpico chileno radicado en Cabarete, elogió a Playa Encuentro, sede del evento a celebrarse en marzo.



“Playa Encuentro es una de las mejores del mundo. He hecho el tour de la WSL por 15 años y el covid paralizó todo y no me faltó nada, aquí lo tenemos todo, puedo comparar esta playa con algunas de Indonesia y Hawái, por lo tanto República Dominicana no tiene nada que enviarle”.



El ministro de Turismo de República Dominicana, David Collado, y el alcalde de Cabarete, Freddy Cruz, colaboran y apoyan el evento.