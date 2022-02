Para un par de jugadores de los Rams, la victoria del Super Bowl no fue lo más importante de la noche

Quienes dedican su vida al deporte suelen compartir metas a cumplir dentro de su disciplina, Muchos quieren sacar de la pobreza a su familia, otros buscan la grandeza individual y algunos se proponen ser el mejor de todos los tiempos.

Pero el sueño de todo atleta es alcanzar el peldaño más alto que su deporte le permita, y la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL, por sus siglas en inglés) no es la excepción, siendo el Super Bowl el evento deportivo anual más grande del deporte organizado.

Sin embargo, para un par de jugadores de los flamantes campeones de la NFL, los Rams de Los Ángeles, levantar el Trofeo Lombardi no fue lo más importante de la noche.

Una gran coincidencia

El receptor de Los Ángeles, Van Jefferson, llevó a su familia a ver el partido, como ya es tradición entre los jugadores, más aun cuando su equipo está disputando la final en su estadio.

No obstante su esposa, Samaria Jefferson, no pudo presenciar cómo su pareja ganaba el Super Bowl en apenas su segundo año en la liga, ya que en medio del juego su fuente se rompió, por lo que tuvo que abandonar el estadio para entrar en labor de parto.

Una vez finalizado el partido, Jefferson no pudo celebrar con sus compañeros el logro alcanzando, partiendo inmediatamente hacia el hospital en el que su esposa posteriormente dio a luz a un varón.

De hecho, las cámaras captaron cuando el futbolista salía corriendo de las instalaciones del SoFi Stadium, sin participar en los festejos de los Rams.

Van Jefferson rushing to see his wife after she left the game to give birth ??



(via @NFLGameDay)pic.twitter.com/d5LcrY2QL0