Escogido: gerente y manager

Dos prioridades tiene el Escogido para los próximos 60 días: la ratificación de José Gómez en la gerencia manager o la designación de un nuevo ejecutivo en el puesto. El otro punto pendiente será ratificar al hombre que finalizó el pasado torneo, Ronny Paulino, o nombrar otra persona.,

En el caso de la gerencia, existe controversia real alrededor de muchos ejecutivos y de la fanaticada, desde luego. La queja es que el Escogido tiene ganó una última corona en 2016 (la 16), bajo el mando de Luis Rojas, y desde entonces no han retornado a una serie final.

Moisés Alou, que fue gerente entre 2009-2017, se despidió del puesto luego de este último campeonato, cediendo la responsabilidad a su pupilo José Gómez. Pero el Escogido no ha sido campeón ni ha disputado la corona en 6 años corridos.

La actual presidencia está en manos de Luis Manuel Bonetti, y José Miguel , su primo, lleva las cosas del beisbol como vice ejecutivo. Es posible que tengamos noticias rojas en las próximas semanas.

ESTRELLAS ORIENTALES:

Hace unos días pregunté al gerente de las Estrellas,Felix Peguero, si ese club había o piensa ratificar a Fernando Tatis como manager para el próximo campeonato. Su respuesta fue , textualmente: “por el momento internamente no hemos tratado ese tema. Proximamente estaremos tocando temas de interés de operaciones de beisbol y estructuración del equipo. No tenemos prisa”.

El asunto es que Tatis llevó el equipo hasta la final, perdiendo ante los Gigantes del Cibao. Siendo así, se supone que la repetición es automática para el siguiente campeonato.. Igual que el propio Peguero, que ha triunfado en su debut como gerente..El ingeniero Miguel Feris sigue en la presidencia del equipo, que ha ído a dos finales en los últimos 4 años, en una tremenda actuación.

BUENA NOTICIA: Habló Rob Manfred, comisionado de beisbol de MlB, en una conferencia de prensa de buena voluntad . Como el beisbol está en el limbo, él dio la cara y manifestó sus deseos de que todo se resuelva lo antes posible.

Dio un par de avances de relevancia: 1ro. que este sábado habrá una reunión de muchas horas entre las partes, a ver si llegan a algo y logran avanzar. 2do.Que parecen estar de acuerdo en la aprobación del Bateador Designado para la Nacional…Algo es algo, mientras el caso se resuelve.

UN POCO MAS: Sobre el Escogido, hay una apreciación bastante acertada de que si José Gómez no continúa de gerente, permanecerá en la familia roja en algún rol, incluyendo asistente de José Miguel Bonetti, su vicepresidente ejecutivo…. Eso sería para no alejarlo del club, mientras enfrentan el próximo torneo.. José es una pieza de mucho valor y apenas está iniciando su carrera como ejecutivo.. Ya fue gerente, también, del equipo de beisbol dominicano que ganó el bronce en los pasados Juegos Olímpicos…Eso está en su CV…. Me dicen que algo similar sucedió con Carlos José Lugo, cancelado del Licey como gerente general, pero nombrado como asistente del presidente Ricardo Ravelo…Eso dicen, aunque nunca se recibió un reporte oficial del Licey…

De las Estrellas, me permito recordar que los hermanos Aguiló, Pavel y Luis Manuel, tienen protagonismo de primera línea en el equipo, el primero como vice ejecutivo, el segundo como director general de comunicaciones… Las Estrellas necesitan con urgencia ampliar, remodelar y mejorar su estadio, para hacerlo más amplio, más confortable, más bonito…

DE INTERES: Explosión en la NBA con tantos cambios realizados ayer… Y también alrededor de los amantes del futbol americano pues este domingo celebran el super bowl…Será en Los Angeles, el hogar de las estrellas…. Si finalmente aprueban el rol de Designado en la Nacional, eso crea 15 nuevos empleos, y favorece a figuras como Nelson Cruz..¿Albert Pujols? No lo sé, el mejor camino para Pujols es el retiro, el cual pudiera anunciar en breve tiempo….