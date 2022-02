El Licey único en ganar Serie del Caribe sin ser campeón en su país

TONY GRULLON

El jueves 7 de febrero del 2008 en el estadio Cibao, el Licey se proclama campeón de la Serie del Caribe al vencer a las Águilas 8 - 2 contando con la gran labor monticular de Ramón Ortiz, quien entró en el cuarto acto en sustitución de José Capellán.

Ortiz lanzó cinco episodios en grande para llevarse la segunda victoria de la serie, siendo ambas frente a los cibaeños. Esta fue La décima corona del Caribe lograda por los Tigres para elevar su reinado a 10 cetros caribeños. Otra hazaña para los azules es que se convirtió en el primer conjunto en ganar un Clásico caribeño sin haber sido campeón de su país, ya que al quedar en segundo lugar en el torneo invernal del 2007-08 y como existe un párrafo que dice en los estatutos de la Serie que cuando un país no asista al mismo, los equipos campeón y sub campeón del país sede deben de participar para no tener los equipos disparejo, esto ha sucedido con esta acción en tres ocasiones en México y Puerto Rico en el 2003. El record de los combinados fue Licey 5-1, Águilas 3-3. México y Venezuela terminaron con 2-4 cada uno.

Ramón Ortiz, fue seleccionado como Mas Valioso y al mismo tiempo como el lanzador derecho del Todos Estrellas y Arnaldo Muñoz fue el pitcher zurdo, los demás seleccionados fueron, el receptor Matt Tupman, Mendy López, 1B, Rafael Furcal 2B, como tercera base fue electo Luis Maza, de Venezuela, Tony Peña JR, paracorto, en los jardines fueron Nelson Cruz, del Licey, Selwyn Langaigne y Albino Contreras los dos del equipo de Venezuela y el designado fue Roberto Saucedo, quien produjo dos jonrones por Mexico contra el Licey para causarle su única derrota en la serie.