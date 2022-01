Mario Emilio Guerrero: Más de 40 años cubriendo la Serie del Caribe

Santo Domingo

Desde 1975 en adelante, se han celebrado 46 ediciones de la Serie del Caribe y el periodista dominicano Mario Emilio Guerrero ha cubierto 41 de ellas.

La serie que se inicia el próximo viernes 28 en el estadio Quiqueya-Juan Marichal será el clásico del béisbol caribeño número 42 al que asiste el veterano comunicador.

"Mi primera Serie del Caribe fue la de 1975, en San Juan, Puerto Rico, donde realicé unos boletines radiales para el programa Los Deportes al Día, de radio ABC”, rememoró Guerrero al ser entrevistado para la sección El Deporte, de LISTIN DIARIO.

Sobre esa primera experiencia señala que “fue una edición en que el equipo que representó a nuestro país, las Águilas Cibaeñas, salió como gran favorito, pero finalmente se coronaron campeones los locales Vaqueros de Bayamón”.

“El conjunto criollo, que quedó en segundo lugar, estuvo integrado por jugadores de la talla de Miguel Diloné, Winston Llenas, Franklin Taveras, Rafael Batista, Joaquín Andújar y William Castro, entre otros.

Sobre las ediciones a las que no ha asistido desde 1975, Guerrero apunta que “en 1981 la Serie del Caribe de ese año, que debió montarse en Venezuela, no se celebró y en 2011 no pude estar en Mayagüez, Puerto Rico, porque me operaron de la columna el 3 de febrero, en plena celebración del evento”.

“Asimismo, a partir de 2017 sólo he cubierto la edición que se escenificó en San Juan, Puerto Rico, en 2020, por temas de trabajo y de salud”, acotó.

Además de dar cobertura a la Serie del Carie como productor, reportero y comentarista, Guerrero también ha desempeñado otros roles, como cuando fue encargado de montar las transmisiones radiales de los Tigres del Licey, en las ediciones de 1983 (Caracas), 1984 (San Juan) y 1985 (Mazatlán).

“En esas series, en que el Licey fue el representante dominicano durante 3 años consecutivos, el presidente del equipo, Monchín Pichardo, me contrató para que me encargara de los aspectos técnicos de las transmisiones de radio y yo aprovechada para hacer mi programa Fiebre de Béisbol, previo a lo juegos del conjunto dominicano”, dijo.

Pero hay más aún, pues cuando el certamen regional se ha celebrado en nuestro país, Mario Emilio ha ejercido funciones dirigenciales de importancia,

Al respecto reveló que “en 1996 fui parte del Comité Organizador en el área de comercialización, que dirigió Fausto Severino y luego en 2004 fui el relacionador público del evento y maestro de ceremonias, aparte de que participé como coanfitrión, junto a la comunicadora Tita Hasbún, en un show de televisión previo a los juegos del equipo dominicano”.

“Luego en 2008 fui el Director de Prensa de la edición celebrada en el estadio Cibao, de Santiago; en 2012 estuve al frente de la dirección de comunicaciones del equipo Leones del Escogido, que fue el representante dominicano en la justa y en 2016 dirigí el centro de prensa de la serie”, informó.

En 1982 transmitió en directo la Serie del Caribe celebrada Hermosillo, como parte de una cadena radial conformada por Lilín Díaz, Onfalia Morillo y Juan Nova Ramírez.

“Esa fue la primera vez que trabajé como comentarista en el torneo caribeño y fue un gran privilegio compartir micrófonos con esas leyendas de la comunicación deportiva dominicana”, recalcó.

Estableció que “después, a partir de la serie de 1989 en Mazatlán, participé en numerosas transmisiones radiales junto a José Pío Santana, Leo López y Osvaldo Rodríguez Suncar.

“Estuvimos transmitiendo hasta que los derechos empezaron a venderse con exclusividad, a finales de los años 90”, agregó.



Entre medios para los que ha cubierto la Serie del Caribe, Mario Emilio mencionó los periódicos, El Nacional, El Caribe, Última Hora y Listín Diario, y el portal de MLB en español, Lasmayores.com.

También, programas como, La Hora del Deporte, Diario Deportivo y La Semana Deportiva, en Telecentro canal 13, y Deportes al Día, en radio ABC y Deportes Universal, Diario Deportivo y La Voz del Fanático, en radio Universal.

“Son muchos años cubriendo la Serie del Caribe e innumerables las las anécdotas y experiencias vividas”, subrayó Guerrero, quien concluyó diciendo que, “y seguiré asistiendo mientras pueda, porque es un evento que disfruto”.