Los 3 “Caballos”

A los Gigantes del Cibao les dicen los Potros, pero debo usar el término “Caballo” para referirme a los tres principales jugadores que marcaron su éxito del finalizado torneo de béisbol. Se llaman Hanser Alberto, José Siri y Marcell Ozuna.

Hubo muchos que contribuyeron en distintas etapas como el cubano Henry Urrutia y otros todo el camino como el jardinero Moisés Sierra y el intermedista Richard Ureña. Pero estos tres señores lo hicieron todo el tiempo. Veamos.

HANSER ALBERTO: ¿Saben cuántos juegos celebraron los Gigantes del Cibao? En total fueron 61, repartidos en 40 de la regular, 16 del round robin y 5 de la final. Y Alberto apareció en todos, algo poco usual en Lidom para cualquier jugador, sobre todo en estos tiempos en que la ñoñería de muchos protagoniza bastante. Y si usted quiere añada el dato de que hizo eso “en los tiempos del Covid”.

Alberto agotó 243 turnos, 79 hits, promedio de .325, 22 remolcadas, 0 jonrón. Su liderazgo fue increíble y era el tipo que siempre iba al montículo a levantar el ánimo de los lanzadores. Fue el MVP del equipo.

MARCELL OZUNA: Muchos no lo saben, pero este señor tiene contrato por 16 millones de dólares por temporada con los Bravos de Atlanta. Perdió casi todo el año pasado por un problema familiar (violencia de género) y perdió un gran dinero. Sin necesidad, quiso jugar con los Gigantes y se dedicó en cuerpo y alma. En las tres fases agotó 155 turnos, 47 hits, promedio de .303, 10 jonrones y 31 empujadas. Noten que su cantidad de cuadrangulares le reporta un Hr. cada 15 turnos, que es muy significativo, además de sus empujadas. Se convirtió en un monstruo en la liga.

JOSÉ SIRI: El pelotero espectáculo, aquel que a muchos les recuerda a Miguel Diloné. Pero Siri todavía no domina esa fase de su estilo pues no se va al robo de base con tanta frecuencia, aunque su fildeo es premium y su desplazamiento infinito. Siri también jugó las tres fases, agotó 152 turnos, 39 hits, promedio de .256, 6 jonrones, 13 empujadas. Se robó 16 bases y solo lo pusieron out 2 veces.

Kelvin Gutierrez, el antesalista, estuvo fuera mucho tiempo por lesión, pero su regreso para la final le dio personalidad al equipo y un equilibrio tremendo a la alineación. Estos señores fueron los verdaderos Caballos de los Gigantes.

DE INTERÉS: La pregunta que todos hacen ahora es ¿pasará o no David Ortiz en su primera oportunidad? Bueno, tomando en cuenta que el 84% que presentaba hasta ayer es bien alto, vamos a esperar (y desear) que la noticia sea positiva. Haciendo la salvedad de que públicamente solo hay computados 45% del total de unos 400 votantes... ¿Qué sucede con esto? Dicen en USA que los periodistas más veteranos no gustan de publicar sus votos, que solo lo hacen los de la última generación, aquella de los últimos 20 años... En esos votantes está Enrique Rojas, que forma parte del capítulo de los periodistas de Florida... ¿Es así?... De todas formas, el anuncio se hará esta noche, 7 P.M. y si es electo viajaría este miércoles a Cooperstown para una rueda de prensa... Cuatro lanzadores dominicanos integran el roster de los Criollos de Caguas para la Serie del Caribe... También otros equipos tienen nativos de aquí y eso se irá aclarando en las próximas horas... Mendy López Jr. estaba de coach de bateo en los Caimanes de Barranquilla y estará aquí con ese club... ¿Y qué hacía Mendy tan lejos? Dicen que los Gigantes lo habían prestado para tales funciones... El lanzador Luis Felipe Castillo (Águilas) firmó un pacto de liga menor con los Tigres de Detroit... Ayer hubo la primera reunión “face to face” entre los dueños de MLB y el sindicato. En el primer día, la MLB rechazó bajar de 6 a 5 los años de propiedad de los jugadores, antes de poder irse a la agencia libre... El diálogo continuará hoy... Este viernes, Dominicana debuta en la Serie del Caribe vs. México, a las ocho y pico... Alejandro de Aza forma parte de los Navegantes de Magallanes, que anoche luchaban por sobrevivir ante Caribes de Anzoategui.