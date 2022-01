Hablando de héroes

Héctor J. Cruz

¿Quiénes han sido los héroes de este segundo título para los Gigantes del Cibao? ¿En qué orden de relevancia pueden ser señalados? Hagamos un esfuerzo por identificarlos, a conciencia de que, desde luego, se pueden cometer algunas injusticias.

FAMILIA RIZEK: Ellos tomaron este club hace unos 8 años y rápidamente, 2014-15, le otorgaron su primera corona bajo el manager Audo Vicente. Ahora, 7 años después, repiten su segundo título, lo cual no es tan fácil como algunos pudieran creer. En la Lidom “había” la costumbre de que solo ganaran Licey y Águilas, y de vez en cuando el Escogido. Pero eso ha cambiado al extremo de que van diez torneos seguidos con diez campeones distintos pues nadie repite. En ese período, los Gigantes tienen 2 coronas, las Águilas 2, Licey 2, Escogido 2, Estrellas y Toros 1.

¿Por qué ganar con los Rizek? Ellos combinan inversión económica y mucha decencia y respeto en el manejo de este deporte y toda su estructura.

A LA CUARTA: Dice el refrán que “a la tercera es la vencida”, pero en el caso del manager Luis –Pipe- Urueta ha sido a la cuarta. Porque antes de ganar ahora, había fallado tres finales en los últimos años, dos con Licey y una al frente de los Gigantes, el año pasado cuando estuvo a punto a una victoria para coronarse con una ventaja de 3-1. Las Águilas ganaron 3 en línea. Urueta tiene un estilo muy profesional, buen estratega y comunicador, además de que mantiene una relación abierta y cercana con los medios. Esto último es relevante pues denota mucho control de su situación.

JUVENTUD: Y mérito también para Jesús Mejía, su joven gerente general, otro de “los muchachos” que han asumido esa posición con resultados muy positivos y que ha tenido dos finales y una corona en apenas dos años al mando de los Gigantes. Jesús pasó por varios equipos en el grupo de “operaciones de béisbol” y ahora se gradúa con honores. ¿Es válido decir que un gerente incide en esto? Naturalmente que sí, esa oficina es clave en el deporte profesional pues tiene bajo sus hombros la búsqueda de los peloteros, de aquí y de fuera. Una tarea bien difícil en una liga en la cual hay a los jugadores hay que “buscarle la vuelta”.

Dejo para mañana los héroes en el terreno de juego.

UN POCO MÁS: Marcell Ozuna, el MVP de la serie final, la pasó mal en San Pedro pues un grupo de fanáticos lo “necearon”. Pudo acallar todo con su bate, pues su jonrón del sábado en el tercer inning abrió las puertas para el rally de 6 que decidió el encuentro. En la ceremonia de entrega de trofeos se le ha aconsejado a Lidom tomar control cuando finalice el juego. Dos temas principales para ser tomados en cuenta. 1ro. Debe haber una forma de montar una tarima sencilla, de varias piezas, con solo un banner detrás con el patrocinador o patrocinadores, pero que se monte en 5 minutos. En un momento del sábado vi que al terreno ingresaron 4 camiones con madera suficiente y planchas de playwood para hacer cuatro puentes. 2do. Lidom debe tomar control de la transmisión de los juegos para que sea neutral. Que un equipo suyo dirija los asuntos y entreviste a los héroes, que con frecuencia corresponden al equipo contrario a la sede, como ha sucedido en los últimos 6 años aquí. También ese personal neutro debe dirigir la entrega de los trofeos, al equipo campeón y al MVP. ¿Se entiende eso?

DE INTERÉS: El bus de los Gigantes llegó a San Francisco a las 5:30 de la mañana del domingo y había centenares de fanáticos esperándolo. Eso me lo contó Luis Urueta. Y este señor estaba hablando con la prensa a mediodía (via zoom) en vez de estar durmiendo. Esta tarde será el desfile de los campeones y las prácticas del equipo deberá ser este martes. Hoy posiblemente se defina si alguien del equipo no jugará y cuáles refuerzos buscarán de otros conjuntos. Algunos, como Robinson Canó, han declarado su disposición de participar. Canó bateó de 21-5 en la final, 0 jonrón, dos empujadas. El receptor Webster Rivas, de los Gigantes, falló 6 turnos en sus dos presentaciones. Los Gigantes tuvieron promedio de .262 con 5 jonrones y 33 anotadas, es decir 6 carreras por juego. Las Estrellas lo hicieron para .222 solo 2 jonrones, 19 anotadas (3.9 por juego). En pitcheo, las Estrellas tuvieron 6.00 de efectividad y los Gigantes 3.47. Todos esos números estuvieron de acuerdo con el resultado de 4-1. Las Estrellas solo ganaron el primer juego y los Gigantes fueron campeones ganando cuatro en línea.

COOPERSTOWN: Este martes 25, a las 7 de la noche, se dará a conocer la votación final para Cooperstown. Atentos, igual que David Ortiz.