Chris Duarte: "Jugar contra Curry y Thompson es una bendición de Dios"

Los Angeles, Estados Unidos

El dominicano Chris Duarte sobresalió en la gran y sorprendente victoria de los Indiana Pacers ante los Golden State Warriors (117-121) y, en declaraciones a los medios tras el partido, subrayó el honor que supone para él medirse a estrellas de la NBA como Stephen Curry y Klay Thompson.

"Jugar contra Curry y Thompson es algo que me inspira", dijo.

"Yo observaba a esos jugadores en televisión antes, cuando estaba en la República Dominicana. Y ahora, jugar contra ellos en la misma cancha es algo muy grande. Es una bendición de Dios y estoy muy agradecido por ello", añadió.

Duarte, que fue elegido en el puesto 13 del pasado draft, firmó su mejor actuación hasta ahora con los Pacers al conseguir 27 puntos (10 de 16 en tiros, 2 de 3 en triples), 7 rebotes, 3 asistencias y 3 robos (sin perder ningún balón) en 39 minutos saliendo como titular.

El dominicano se lució en la cancha del equipo con el segundo mejor balance de toda la liga (32-13); llevó a su conjunto a doblegar a una plantilla liderada por un fuera de serie como Stephen Curry (39 puntos esta noche), y salió airoso del marcaje de grandes defensores como Klay Thompson o Andre Iguodala.

Todo sonrisas

Muy sonriente tras su partidazo y después de hablar con la televisión estadounidense TNT en la pista como la gran figura del duelo, Duarte bromeó con los periodistas por lo tarde que era tras un partido que se decidió en la prórroga.

"Gracias por seguir despiertos. Sé que es tarde...", dijo entre risas.

Tan contento estaba el joven jugador que tuvo que recordar a los periodistas que al menos dos veces le habían visto igual de sonriente: cuando disputó su primer partido en la NBA y cuando nació su segundo hijo, una niña, a comienzos de este mes.

Duarte explicó qué hizo posible que los Pacers dieran la campanada en San Francisco (EE.UU.). "Creo que la clave del juego fue la defensa. Jugamos juntos en equipo, movimos la pelota muy bien. Creímos el uno en el otro", detalló.

La victoria de los Pacers, que el miércoles ya habían dejado pasmados a Los Angeles Lakers, tiene aún más mérito si se tiene en cuenta que hoy jugaron sin referentes de su plantilla como Domantas Sabonis, Malcolm Brogdon, Caris LeVert ni Myles Turner.

"Desde antes de salir al juego, supimos que los veteranos no iban a estar con nosotros. Y dijimos que íbamos a jugar el uno para el otro", contó Duarte.

"Los jóvenes tenemos hambre, tenemos energía que queremos poner ahí. Intentamos ganar y jugar duro", indicó.

Antes de tumbar a domicilio a Lakers y Warriors en días consecutivos, los Pacers solo habían ganado uno de sus últimos diez encuentros.

Duarte también explicó que su entrenador, Rick Carlisle, le ha pedido últimamente que juegue "rápido" y que no piense "demasiado".

El dominicano promedia 13,5 puntos, 4,1 rebotes y 2,2 asistencias por encuentro, unos números que le sitúan entre los novatos más destacados de su promoción.

"Estoy preocupado por mejorar cada día, ganar partidos y hacer las cosas que el entrenador me exige. Claro que quisiera ganar el novato del año y es una de mis metas, pero no me estoy enfocando en números ni en nada de eso", aclaró.

"Solo me estoy enfocando en lo que el entrenador me dice que tengo que hacer y en mejorar mi juego", agregó.