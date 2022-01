MLB rechaza plan de Rays para jugar en Florida y Montreal

AP

St. Petersburg, Florida

Las Grandes Ligas rechazaron el plan que los Rays de Tampa Bay propusieron para dividir la temporada entre Florida y Montreal.

El principal propietario de los Rays, Stuart Sternberg, anunció el jueves la decisión de MLB.

“La noticia de hoy es totalmente desalentadora”, afirmó Sternberg.

La idea de jugar en la zona de Tampa Bay y Montreal ha estado sobre la mesa en las últimas siete campañas ante los fallidos intentos de construir un estadio local de uso completo.

“Las cosas habían avanzando bien y todo iba viento en popa, y no fue hasta hace poco que todo se complicó y la verdad es que no entendemos lo que ha pasado”, dijo. “No me cabe duda que lo habíamos querido lograr con nuestro plan de ciudades hermanos iba a ser aceptado por todo el deporte profesional. Grandes Liga simplemente no está preparado para hacer eso en este momento”.

Montreal tuvo un club de Grandes Ligas desde 1969, año que los Expos debutaron, hasta 2024. Los Expos se mudaron a Washington y pasaron a ser los Nacionales a partir de la campaña de 2005.

Los Rays están amarrados a un contrato para jugar como locales en el Tropicana Field en St. Petersburg, Florida, y que expirará al final de la temporada de 2027. Han jugado en St. Petersburg desde que debutaron como club de expansión en 1998.