Las EO han pasado de todo en series finales

Alex Rodríguez

Santo Domingo

Durante los 51 años y 12 series finales que separaron a las Estrellas Orientales de sus coronas número dos y tres en la historia del torneo de béisbol otoño-invernal sucedieron todas las cosas que se puedan imaginar para dar al traste con la derrota del club en la serie definitoria.

Perder una ventaja de 3-1 (Escogido en 1988), sufrir la pérdida de sus mejores lanzadores al resultar lesionados por un accidente de tránsito (Escogido, 1982), que su pitcher estelar –suponiendo un revés en el partido del día anterior al decisivo- se fuera de parranda (Águilas, 1975) o una carrera decisiva provocada por un error en tiro de un lanzador al tratar de sorprender a un corredor en la inicial (Águilas, 2000).

Pero el mal no duró 100 años aunque los verdes lo resistieron hasta el 2019 cuando superaron 5-1 a los Toros del Este con Fernando Tatis como manager novato campeón y en el campo los aportes de su hijo Fernando Tatis Jr. y el refuerzo nativo José Siri.

Las Estrellas debutaron con éxito en la final de 1954 –cuando se jugaba en el verano- al vencer 4-1 a los Tigres del Licey con Ramón Bragaña como su dirigente. Bell Arias bateó para .600 (5-3) en la final, Papito Mateo (.400) remolcó tres vueltas, el inicialista Johnny Davis (.385) llevó a 5 compañeros al plato y anotó 4 vueltas. Los jardineros Manolete Cáceres bateó para .313 con tres anotadas, mientras que Chico Conton conectó a ritmo de .300 con dos remolcadas y 3 anotadas. Wenceslao González (1.06 de efectividad) y José –Carrao-Bracho (2.78) ganaron un par de encuentros cada uno con 17 y 16.2 entradas lanzadas, respectivamente.

En 1957-58 fueron superadas 5-1 por los Leones del Escogido que fueron dirigidos por Salty Parker.

No regresaron a la final hasta 1967-68 cuando lograron el título (5-3) frente al Escogido bajo la dirección de Tony Pacheco y con la gran labor del lanzador abridor Larry Dierker, quien tuvo foja de 2-0 con 20 ponches. Sus principales jugadores de ofensiva fueron Hal King (catcher), Rafael Batista (primera base), Félix Santana (segunda base), Ted Kubiak (torpedero), Chico Ruiz y Rigoberto Mendoza (antesalistas), los jardineros José Vidal Nicolás, Ron Davis y Rico Carty y los pitchers Leon Everritt, Silvano Quezada, Danny Cooms, Chichi Olivo y Mike Cuellar.

La “maldición” arrancó en 1968-69 cuando el Escogido de Andy Gilbert ganó la final 5-2. Los Tigres con Tom LaSorda la continuaron en 1972-73 (5-2).

En 1974-75 en la primera “serie del campo”, las Águilas se impusieron en el máximo de nueve partidos (5-4), el último en San Pedro de Macorís cuando un trasnochado James Rodney Richard fue vapuleado por los bates cibaeños.

El Licey de 1979-80, un trabuco ganador de 40 partidos con Del Crandall al timón, fue demasiado para los orientales (5-1). Regresaron a la final de 1981-82, pero los lanzadores Jim Lewis y Steve Bedrosian se accidentaron de regreso a San Pedro tras eliminar a las Águilas en la semifinal y los Leones de Felipe Rojas Alou “comieron con su dama” (5-1).

Siguió la sequía ante las Águilas de Winston Llenas (4-1) en 1986-87 y en la campaña siguiente tenían ventaja de 3-1 ante el Escogido de Phil Regan, pero José Núñez y José De León, además de un jonrón “al gallinero” (una verja colocada en el jardín del estadio Quisqueya) de Ralph Bryant viraron la suerte del campeonato con tres victorias rojas seguidas.

En 1991-92 cayeron por barrida de 4-0 ante otra edición escarlata bajo las riendas de Rojas Alou y en 1995-96 tampoco tuvieron mucho chance ante los aguiluchos guiados por Terry Francona (4-1).

Obligaron a un séptimo y decisivo partido en 1999-2000 frente a las Águilas en Santiago, pero con el encuentro empatado 2-2 en el cierre del noveno, el lanzador Kelly Wunsch hizo un lanzamiento desviado a la primera tratando de poner out al corredor emergente Patricio Claudio quien llegó a tercera y anotó por elevado de sacrificio de Darrell Sherman.

Las Estrellas fueron barridas en la primera “Serie de la Caña” por los Toros del Este (5-0) dirigidos por Dean Treanor en 2010-2011 y luego –tras tomar ventaja de 2-0- cayeron ante los Gigantes del Cibao y Audo Vicente 5-3 en 2014-15 anterior a su proclama en la estación 2018-2019.