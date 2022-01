Carolina Cruz de Martínez

Ver lo que está ocurriendo en el deporte profesional, especialmente el beisbol infantil, arruga el corazón de todo aquel que jugó en las décadas previas a esta. En las décadas previas ni el niño ni la familia tenían que preocuparse por nada, salvo recrearse y disfrutar de la pelota pura y sana. No había presión salvo la de competir; no existía tanta oferta, información, tantos ojos avaros y codiciosos apostando a los populares Julio 2. Los niños jugaban, interactuaban, aprendían, se divertían, perdieran o ganaran simplemente disfrutaban.

Hoy en día la prioridad no es la misma. Hoy en día la prioridad no es la educación o la preparación académica sino meterse en la tómbola de la firmadera. En mis tiempos de joven vi muchos peloteros firmar, incluyendo familiares, pero ya a un nivel de bozos, de portar cédula, de tener permiso de conducir y cierto sentido de asumir responsabilidad. Hoy, estos perfiles escasean más y más. Hoy ya los niños no los dejan desarrollar de manera orgánica sino a la mala; hoy ya no esperan la pubertad sino que la forzan; hoy la prioridad es inflar y alargar sus músculos y huesos pero no su espíritu o su cerebro. ¿Y atento a que? Atento a nada, pero la avaricia está pesando más que las mentes maduras y sensatas.

¿Atento a que los padres están vendiendo sus hijos como mercader? ¿Atento a que los padres están atentando contra derechos básicos que debe tener un niño de “hacer deporte, a jugar y disfrutar de un ambiente sano,” entre otros derechos más que están dentro de los 10 básicos. Los niños no saben lo que deben decidir, lo que es mejor para su bienestar, lo que les conviene, eso es responsabilidad de los padres, de los abuelos, de los cuidadores mentores o responsables del menor. ¿Atento a que estamos traicionando la niñez deportiva en el béisbol?

La sociedad que sembremos hoy es la que cultivaremos mañana. Y las semillas que estamos sembrando en la actualidad no se ven promisorias. ¿De que vale seguir produciendo peloteros si no salvamos sus vidas primero?

“y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará.”

S. Mateo 24:12