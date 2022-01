Albergue debe ser gratis para los atletas

YOEL ADAMES F.

Santo Domingo, RD

El Presidente Advitam del Comité Olímpico, doctor José Joaquín Puello, reco­mendó, advirtió y finalmen­te solicitó que los atletas dominicanos deben ser ex­cluidos del pago del Alber­gue Olímpico.

“Es una responsabilidad de nosotros de darle el más alto trato a la juventud, a esa que tan en alto nos po­ne en el deporte. Esa no es la finalidad de un albergue olímpico, todo lo contrario, el atleta nacional no paga nada, el atleta dominicano debe entrar tenga o no ten­ga dinero porque ese es un patrimonio suyo”, aseveró José Joaquín Puello, expre­sidente del COD.

La reacción de Puello tie­ne origen en la protesta que han realizado varias federa­ciones deportivas sobre el pago de 40 dólares diario (Dos mil doscientos cuaren­ta pesos dominicanos) por cada atleta que introduzcan en el lugar.

Aseguró que se le busca­rá una salida al atasco ac­tual entre el COD y MIDE­REC en bien del deporte y porque el albergue debe se­guir funcionando. El Minis­terio de Deportes abando­nó durante el fin de semana la administración conjunta del centro de concentración del ensanche la Fe.

“Pienso que ahora lo que hay que hacer es sentarnos a ver si este albergue puede ser algo más que un recep­táculo de atletas. Podemos hacer tres cosas: 1) Formar un club de salud del alber­gue para gente que se ejer­cita de forma particular; 2) Aceptar patrocinadores que entiendan y amen el depor­te y, 3) Hacer una fundación que busque recursos para el albergue, y así no se le car­ga el dado ni al gobierno ni al ministerio”, dijo Puello.

La idea de un Albergue

Fue Puello el autor de la idea de construir un albergue olímpico en el país tras la ex­periencia de visitar el hospe­daje de Salinas, un munici­pio al sur de Puerto Rico.

“Nosotros pusimos la idea en 1996, pero Cristó­bal Marte, quien era el se­cretario de Deportes, le puso mucho carácter y se empeñó en que el presi­dente (Joaquín) Balaguer lo entendiera; ya el tiem­po se le estaba acabando y el mandatario me dio una carta entregándonos lo que fue la cárcel Preventiva, en el ensanche La Fe; y un che­que de 8 millones de pesos para limpiar todo aquello y hacer los nuevos planos”, recuerda Puello.

Obra de tres gobiernos

Para lograr levantar y abrir el hoy Albergue Olímpico, hubo que manejar la situa­ción con tres gobiernos: con el doctor Balaguer; Hi­pólito Mejía y Leonel Fer­nández. “En el gobierno de Hipólito logramos que el albergue se incluyera en presupuesto general de los Juegos Panamericanos Santo Domingo 2003, gra­cias al secretario César Ce­deño y el director de Obras Públicas, Miguel Vargas Maldonado”, precisó Pue­llo.

Refirió que se avanzó en muchas cosas, pero todo se vino abajo con el proble­ma económico que sufrió el país con el caso Baninter y no se pudo terminar para entonces, “Luego en el pri­mer periodo de Leonel se inauguró”, añadió.

Administración tripartita

El albergue de Salinas, el de Ciudad México, La Ha­bana y otros que fueron vi­sitados por Puello en Eu­ropa y Japón, ayudaron a crear el modelo convenien­te. Cree que el manejo in­terno de las actividades del albergue debe tener una gerencia tripartita entre el Ministerio de Deportes, el Comité Olímpico y un re­presentante de las federa­ciones.

El doctor José Joaquín Puello también fue uno de los propulsores de la ce­lebración en el país en el 2003 de los Juegos Pana­mericanos; luego de lograr ese objetivo se retiró de la dirigencia deportiva, para darle paso a su gran sue­ño de médico neurociruja­no: el 23 de diciembre de 2020 fue designado como presidente de la Ciudad Sa­nitaria Luis Eduardo Aybar, proyecto del cual es tam­bién el principal motor.

SEPA MÁS

Sacrificios y espera de villa

Visión de Marte.

Puello da crédito a Cris­tóbal Marte por su apo­yo y arrojo a la idea de la construcción de un al­bergue deportivo en la etapa inicial, desde su cargo de secretario de Deportes en 1996..

De cárcel a vida.

Cuando Marte y Puello visitaron los terrenos de la Preventiva orquesta­ron una frase: “El Estado Dominicano va a con­vertir una cárcel indig­na al ser humano, en un campo de libertad y pro­greso de los jóvenes”.

Luisín Mejía.

Luego de su salida del COD, fue Luisín Mejía quien avivó la antorcha y continuó la lucha para terminar el albergue.