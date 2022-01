Carta a los Reyes Magos del golf dominicano

Félix Olivo

Hola Fiebruses. Como cada enero hago mi pequeña lista de petición a los Reyes Magos sobre algunas cosas que quieren los golfistas y el deporte para su beneficio en este año. Como siempre, encuentro muchos deseos que no fueron cumplidos, y otros que sí vimos realizados. Veamos: * Que continúe la expansión (controlada) de las ligas de golf, que los campos sigan otorgándoles buenos precios, y que sigan apretando a sus miembros con el fin de que actualicen sus scores y sus hándicaps. * Que salgan del deporte los “azarosos” que hacen trampas y que viven ganando torneos con hándicaps amañados. * Que se alejen los ciclones y que sigan llegando muchos turistas. * Que la DGII deje de cobrar el ITBIS a los green fees. * Que el MITUR continúe promocionando el país en playas extranjeras, acentuando el turismo de golf. * Que crezca el turismo latinoamericano de golf. * Que haya mas competencia entre las asociaciones con mucho mas presencia de sus miembros. * Que tengamos un sistema unificado y eficiente de hándicap. * Que no se complique tanto el calendario de torneos a partir de julio. * Que los jugadores se quejen menos de los costos de los eventos y dejen de “josiar” inscripciones. De por Dios, pague, o juegue dominó. * Que el golf reciba mas apoyo y mejor cobertura de medios no especializados. * Que les baje el hándicap a los magos de la consistencia (pasan los años y ese hándicap sigue igualito). * Que crezca la industria de viajes a mas destinos de golf. * Que se aleje la “chusma” maleducada que ha llegado al golf. * Que las empresas contraten gente que sepa escribir para la redacción de sus desastres, digo, de sus notas de prensa. Ah, y que esas notas sean dirigidas al deporte y no a una “figura” que trata de hacerse un culto para “sonar”. * Que se haga un periodismo responsable, sin temor a represalias ni cortapisas. * Finalmente pido a Melchor, Gaspar y Baltazar que les dejen su primera victoria en el PGA Tour LA o en el Web.com Tour a Willito y a JuanJo.

Cortitos desde los fairways. * En pocos días nos vamos a Colombia. Esta vez vamos a Bogotá y a Medellín del 24 al 31. No te quedes, pues todavía hay cupos. Para info, escríbanme directo (NRDA). * Se acerca el Corales Puntacana Championship. Vayan preparando maletas porque la semana del 21 al 27 de marzo hay que estar ahí. Por cierto, es una gran oportunidad para que se convierta en voluntario. Esa es una gran experiencia. * A sólo días del LAAC. El gran evento del golf amateur latinoamericano llega del 17 al 23 por tercera vez al Teeth of the Dog y sé que será otra gran experiencia para los nuevos talentos. Allá nos vemos. * Llegó 2022. Afrontémoslo con los retos de esta nueva vida que nos ha tocado, cuidando de nosotros, de nuestros amigos y de la familia. ¡Feliz año! * Redes. @fiebredegolf en IG, Facebook y Twitter, y en YouTube, canal Fiebre de Golf. TV: Fiebre de Golf TV por CDN Deportes, Domingo, 8PM + repeticiones en la semana. Web: www.fiebredegolf.com. Correo: golfypunto@gmail.com.