El Cibao celebra

Héctor J. Cruz

hectorj.cruz@listindiario.com

Las Aguilas Cibaeñas hacen ruido con su cumpleaños 89. Caso curioso de que este club, que hace poco hizo una rectificación de la anterior fecha de fundación del club y en definitiva fijaron para el 2 de enero de 1937 el inicio de su historia.

Esto es relevante para cada club, porque es su punto de partida y su fecha de celebración. Es lo mismo para una persona, pues todos tenemos una fecha de nacimiento y cada año , sin que nos demos cuenta, nuestro espíritu nace alborozado y con una alegría natural. Siempre estamos listos para recibir las felicitaciones, y algunos regalitos.

En el caso del deporte, es un referente histórico que importa a sus ejecutivos, sus fanáticos y sus jugadores.

Las Aguilas ahora están más “comparonas ” porque un estudio matemático de la gente de Winterballdata , publicado recientemente, los coloca como el equipo más exitoso de la pelota dominicana, reuniendo coronas, victorias, y todo tipo de números .

Eso, a pesar de que sus fieros rivales Tigres del Licey tienen también 22 coronas nacionales y 10 series del Caribe, por 6 de las Aguilas en este último renglón.

Lo más verídico de las Aguilas es que a partir de los años 70 se convirtieron en un gran pilar del beisbol dominicano y del Caribe, y proyectan su potencia en varios escenarios: en sus logros deportivos, en poseer el mejor y más alegre estadio de beisbol del país y también está su otro activo , la fanaticada aguilucha, que cuando pierde arrebata.

Las Aguilas son orgullo del Cibao y del país, y nadie debe tener dudas de ello. Felicitaciones a todos los aguiluchos, a su actual presidente Qulvio Hernández, a su manager Felix Fermin, y al aguilucho de siempre, Winston Enriquillo Llenas Avila.

CON SAMMY: En esta edición en Listin Diario publicamos algo relevante de Sammy Sosa, es un adelanto al hecho cierto , que parece inevitable, de que se despide en su décimo y último año en las boletas de Cooperstown.

Sosa No obtendrá el 75% requerido y, de acuerdo a las reglas, sale de competencia, y deberá esperar a futuro que lo coloquen en consideración para ser ponderado por uno de los organismos de veteranos.

Lamentable que suceda esto a uno de los grandes bates dominicanos de siempre. Muy lamentable, y habrá oportunidades de hacer distintos enfoques sobre este acontecimiento.

DESPEGANDOSE: Los Gigantes lograron su 4ta. victoria del round robin con un triunfo de 3 por 1 sobre el Licey.. Tyler Alexander tiró seis ceros de 3 hits, y José Siri ayudó con cuadrangular solitario..La única vuelta del Licey llegó por jonrón solitario de René Pinto en la 7ma. entrada.. Gigantes están en 4-1, Licey en 2-3.. Esta noche, Gigantes van a Santiago contra las Aguilas, Licey recibe a las Estrellas, Cesar Valdez vs. Andy Otero .

TRIPLE EMPATE. Las Aguilas vencieron a las Estrellas 6 por 5 y esto provoca un triple enpate en la segunda posición. Aguilas, Estrellas y Tigres con 2-2… Las Aguilas usaron un montón de lanzadores, luego que el iniciador Jon Van Meter saliera en el tercer inning.. Michael Tonkin cerró en el noveno, aunque permitió una vuelta y la carrera del empate en primera base. ..El cerrador aguilucho Neftali Feliz no estaba en roster para el día de ayer… Jimmy Paredes colaboró con jonrón, y Juan Lagares puso la 6ta. vuelta en el noveno con un doble ante Fernando Rodney… El pasado jueves, de las Aguilas se ausentaron los jardineros Danny Santana y Melky Cabrera.. Santana no estuvo en roster ayer, y Melky no vio acción..Todavía no se ha vuelto a ver a Zoilo Almonte, quien tiene 4 juegos sin ver acción..¿Qué pasa con Zoilo?. El batea de 8-1 en los dos primeros juegos…..Eric Filia recibió tres bases por bolas, pero su pelota no camina….

DURACION: Los equipos de Lidom han perdido el control del tiempo de duración de algunos de los juegos, el partido de ayer en San Pedro duró 4 horas, 25 minutos, y eso es demasiado tiempo… Eso se parece mucho a la pérdida del control del Covid 19..¿50%? ¿Dónde será eso?.-.Tal vez en las declaraciones del Ministro de Salud, solamente allí. Mientras, el Covid sigue creciendo y aquí todos están infectados. Hasta Lionel Messi, por allá...¿O no?