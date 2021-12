El Escogido evaluará permanencia de José Gómez como gerente general

SANTO DOMINGO

Los Leones del Escogido evaluarán con cabeza fría cuál será el futuro del gerente general José Gómez con la organización.

José Miguel Bonetti Du- Breil, vicepresidente ejecutivo del tradicional conjunto, adelantó que el hecho de haber quedado fuera del Round Robin por segundo año seguido y de no haber alcanzado la final desde 2015-2016, cuando levantaron el trofeo de campeón por ocasión número 16, va en contra del joven hombre de béisbol.

“Yo tengo que ser justo aquí. Nosotros, Eduardo (Najri) y yo nos queremos dar tiempo”, manifestó Bonetti Du-Breil.

“Obviamente, el resultado fue que no ganamos, no llegamos al Round Robin. Fue un resultado negativo que va bastante en contra de José. Lo sabe, yo he hablado con él”, declaró al ser entrevistado por Héctor J. Cruz, Alex Luna y Orlando Méndez para el programa televisivo dominical “La Hora del Deporte”, que se difunde por CDN-2.

No obstante, resaltó el trabajo realizador Gómez, a quien calificó como un activo importante del club que posiblemente siga relacionado con el equipo en otras funciones, y el personal de operaciones de béisbol que le asiste a la hora fichar jugadores en el Sorteo de Novatos y de contratar importados.

Destacó que los melenudos tuvieron la suerte de ganar en el 2015-2016 con un núcleo de jugadores entrados en edad, pero que ahora disponen de un excelente grupo de jóvenes prospectos, lo cual augura un futuro inmediato promisorio.

El Escogido nunca contaba con un núcleo local joven que va a estar junto por muchos años. Debe madurar. Eso lo logramos, evidentemente”, indicó para luego enfatizar que como tareas pendientes también tienen trabajar el liderazgo y el estado mental del plantel.

“Nosotros no estamos a cinco años de ganar un campeonato”, subrayó Bonetti Du-Brail, un integrante de las familias que en 2009 compraron el equipo y de inmediato tuvieron un impacto positivo porque le pusieron fin a una larga racha de 17 años que tenía el conjunto sin ganar.

“Los importados que hemos traído este año, en los últimos tres o cuatro años, han sido los mejores de la liga”, puntualizó.

Al ser cuestionado en torno a un posible regreso de Moisés Alou a la gerencia escarlata, se mostró cauto y dijo que éste nunca se ha ido ni se irá de los Leones.

“Nunca se irá. Es un asesor importante de Gómez y mío”, indicó sobre Alou, bajo cuyas riendas el Escogido ganó cuatro cetros (2009-2010, 2011-2012, 2012-2013 y 2015-2016).

Igualmente, no abundó sobre la contratación de Manny Acta para la importante posición.

“Acta es una persona querida mía y hablamos casi a diario”, apuntó sobre el coach de tercera de los Marineros de Seattle, quien en el pasado regenteó a los Tigres del Licey, Águilas Cibaeñas, Gigantes del Cibao y Estrellas Orientales.

Sobre el cambio que llevó al combinado al futuro miembro del Pabellón de la Fama de Cooperstown, Albert Pujols, a los pocos días comenzar la presente edición del torneo de béisbol de República Dominicana lo valoró de muy positivo.

“La Máquina” tuvo average de .246, con un cuadrangular y seis empujadas en 16 encuentros. Su porcentaje de embasarse (OBP) de .292, slugging de .344 y un OPS de .636

Reveló que cuando se despidieron, Pujols, de quien destacó que es una persona muy educada y caballerosa, le comunicó que desea mantener ligado a la franquicia capitaleña, ya sea como jugador, coach, asesor.

No descartó que, en un futuro, incluso, pueda ser dirigente del Escogido, para los cual, aclaró, que debe someterse a un proceso de aprendizaje a los fines de que pueda fungir como tal.

Consideró que uno de los grandes males que ha tenido el equipo ha sido la inestabilidad que han tenido con los dirigentes en los últimos cinco años.