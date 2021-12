Big Papi 3 veces

HECTOR J. CRUZ

Big Papi, es decir David Ortiz, siempre es noticia. La mayoría de las veces buenas, otras malas. Ayer estuvo en las noticias en todos los horarios.

.-En la mañana se conoció el juicio en apelación sobre el archivo de su caso contra la señora Fary Almánzar , madre de un hijo suyo, y a quien le habían dictado un veredicto desfavorable. Ella lo acusa de agresión verbal y presión sicológica.

A mediodía, llegó la información de que la esposa de Big Papi, Tiffany anunciaba la separación de su marido de casi 20 años , unión de la cual nacieron 3 hijos. Ellos iniciaron una relación sentimental cuando él jugaba para Seattle, hace 25 años.

.- Y en la tarde leímos sobre una pequeña subida en los votos para Cooperstown, de acuerdo al conteo de Ryan Thibodaux. Contados 17 votos (son más de 400 ), David ha recibido el visto bueno de 11 para un 64.7%, y esa es buena noticia. Alex Rodríguez sigue abajo con 8 para un 47.1 %, igual Sammy Sosa con solamente 4 para 23.5%, y Manny Ramírez 6 para 35.3%.. Han mejorado Barry Bonds y Roger Clemens, con 13 votos, para un 76.5%.

EL GRANDOTE: Juan Francisco tuvo una bonita experiencia el pasado domingo.

El domingon el noveno inning del juego de Gigantes, las Estrellas ganaban 5 por 3 , con dos en base el manager Luis Urueta llamó a Francisco, quien estaba en la banca en ese juego. ¿Y saben qué? Dice el dato que a ese instante, frente al relevista Wirfin Obispo, de por vida, Francisco tenia de 15-0 (extraoficial)..

Resultado: jonrón de tres carreras, que al final decretó el triunfo de los Gigantes. Y fue por el left field, por el lado contrario.. Fue el jonrón numero 80 de Francisco en Lidom, líder de todos los tiempos, y el 40 vistiendo el uniforme de los Gigantes.

El ha estado allí par de veces, primero en el período 2007-10, en 2011 pasó alLicey y en 2020 regresó a los Gigantes. Tiene 34 años de edad, no le gusta hablar, es muy tímido, su promedio de embasarse es bajo, solo .308, pero tiene un poder jonronero que a veces resuelve.

También, señalar que él fue novato del año en su primer año completo, 2008-09 y dos veces ha sido ganador del premio MVP.

DE INTERES: Eliminados los Toros del Este, quedan cinco para pelear los cuatro puestos del round robin, y naturalmente está el chance del wild card por el 5to. lugar.. Aguilas , Estrellas y Tigres empatados con 19-17, los Gigantes arriba con 20-16, y el Escogido en 5to. Con 18-18… Cada partido es relevante, y esta noche Licey recibe a Gigantes, las Estrellas van a Santiago y los Leones a La Romana….. Ayer hice una entrevista al jardinero Ramón Laureano, quien viene de refuerzo para el Licey y debutará este miércoles, no esta noche… Eso aumentará la capacidad de Licey para hacer carreras pues Ramón es un auténtico grandesligas…

NUEVO HORARIO La Lidom debe ir pensando en jugar el round robin desde las 7 de la noche, no a las 7.30… La noche dominicana está muy complicada por las limitaciones de transporte público luego de las 11..Y los juegos están durando 4 horas o más por dos motivos esenciales: 1ro.. Por que las pausas comerciales son muy largas en algunos equipos (por ejemplo en Licey son de 3.40 minutos, según la medición pues ellos tienen más publicidad que otros)..Y 2do.. el largo tiempo que se toma la repetición de las jugadas , las que son desafiadas… ¿El motivo? Pienso que el Centro de Revisión tiene una enorme tarea porque la fidelidad es muy pobre y escasos los ángulos.. He insistido mucho en que la compañía contratista debe invertir dinero para mejorar esos dos renglones, de forma que no se queden atrás… Hasta ahora no se nota el progreso….En el partido del sábado, Licey tenia unas diez ligas de beisbol, de pequeños, como invitados, y eso está bien… Eso genera el fanático del futuro….

DE MLB: Dicen los rumores que los Mets de Nueva York tienen tres “finalistas” para el puesto de manager. Joe Espada, Buck Showalter y Matt Quatraro… Este último es poco conocido, tiene 48 años de edad, y es coach de la banca del manager Kevin Cash en Tampa Bay.

