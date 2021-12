Akett Sabbagh hizo historia en los Juegos Panamericanos Junior

Freddy Tapia

Santo Domingo

En el cuadro de medallas de los Primeros Juegos Panamericanos de Cali no figura la simbólica presea que con su excelso trabajo ganó la comunicadora Akett Sabbagh, la más dominicana de todas las colombianas.

La bella y espigada rubia -- quien en 2010 se graduó de Licenciada en Derecho, carrera que no ha ejercido nunca porque cayó en brazos del periodismo—hizo historia en la recién concluida justa continental al narrar diez deportes para la cadena Panam Sport Channel.

“Para mí fue una de las mejores experiencias de mi vida. Primero por representar a la República Dominicana en un canal internacional como es Panam Sports Channel en la transmisión de estos Juegos Junior, conocer nuevas personas y aprender muchas cosas”, resalta.

Aunque es graduada de Master en Comunicación y Master de Periodismo en Radio, Televisión y Multimedia en acreditadas universidades españolas, su capacidad y conocimientos fueron sometidos a su más dura prueba porque tuvo que describir las incidencias de levantamiento de pesas, judo, karate, voleibol, balonmano, natación artística, baloncesto 3X3 y bádminton.

En vista de que no había narrado competencias de karate, judo ni natación artística, disciplina de las que solo tenía conocimientos básicos, antes de sentarse en la cabina de transmisión ella se vio compelida a estudiarlos, investigar cómo se narraban y, también buscó ayuda de ex atletas para hacer un desempeño que al final fue coronado con elogiosos comentarios de fanáticos, autoridades deportivas de varias nacionalidades y por sus colegas.

“Asumí ese reto como una experiencia que me iba a traer grandes enseñanzas y conocimientos porque la mayoría de los deportes que yo dominaba --como el tenis, fútbol y béisbol-- no me tocaron. Entonces, fue una enseñanza el profundizar en deportes que casi no conocía ara poder hacer buen trabajo”, manifiesta Akett, quien desde 2020 es la presentadora de Noticias Colimdo, el canal del Comité Olímpico Dominicano, organismo del que estará eternamente agradecida por la confianza que han depositado en ella.

Igualmente, le da gracias al ex titular del COD, Luis Mejía Oviedo, a quien define como su padre en el deporte por haberle dado la oportunidad de trabajar en lo que le gusta, rol que había hecho en 2018 en la Revista Deportiva de CDN.

En su hoja de servicios consta que ha trabajado como narradora de la Liga Dominicana de Fútbol y también en torneos nacionales e internacionales realizados en el Santo Domingo Tenis Club, deporte que practicó allí en su niñez y primera juventud.

“Fue una experiencia muy bonita conocí muchos profesionales de todo el mundo. Viví la experiencia de participar en los juegos y pertenecer a una familia como la de Panam”, declara Akett, quien nació en Barranquilla, Colombia, pero cuando tenía tres años sus padres decidieron venir al país por la violencia que entonces había en esa nación.

“Tengo la doble nacionalidad, pero me siento más dominicana que colombiana”, deja establecido la joven comunicadora, quien, además, habla fluidamente el inglés y tiene un nivel avanzado de los estudios del francés.

Las pasarelas y el mundo de la moda también le seducen en 2015 fue electa Miss Barahona, provincia que representó ese año en el concurso de Miss Republica Dominicana, donde quedó como semifinalista.

Un simple vistazo a sus redes confirma en fotos y videos lo que a primera vista se evidencia: la conjugación del deporte, la belleza, la disciplina, inteligencia y competencias profesionales.