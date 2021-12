Bailando “pegao”

HECTOR J. CRUZ

La frase más usada es “al rojo vivo”, pero igual decir que los equipos de Lidom, al menos 5 de los 6, están bailando un bolero bien pegaditos. Tan solo los Toros del Este se han salido de la competencia, con una eliminación que se veía venir en los últimos días.

De hecho, los Toros tienen 2-9 en sus últimos 11 partidos, y ahora colectan una racha negativa de 4 derrotas. Un año de fracasos, pero ya habrá tiempo de analizar los factores que determinaron la desgracia.

Mientras, Estrellas, Gigantes, Tigres, Águilas y Leones se enfrascan en una lucha férrea por los cuatro puestos de clasificación. Y hay un wild card para un 5to. puesto, siempre y cuando finalice a distancia de 1 juego del cuarto puesto.

Así las cosas, a partir de este martes se celebra la etapa final del calendario de 40 partidos, y la mayoría de equipos apenas jugarán un chin por encima de los .500 puntos. No es normal, pero se ha dado ahora, no tanto por la existencia de un supuesto equilibrio entre todos.

Más que todo, se debe a la “desaparición” de muchos peloteros clave, aquellos que en cualquier momento dejar de jugar con sus equipos, sin que haya posibilidad de “demandas” judiciales por incumplimiento de contrato. Simplemente anuncian que se alejan porque así lo determinó su equipo de MLB.

O de Corea, como sucedió este fin de semana con el cubano Yasiel Puig, de los Toros, que recientemente firmó un pacto con un club de esa nación y la solicitud de que abandone el juego aquí no se hizo esperar. Bueno, Puig tenia promedio súper bajo de .171, 1 jonrón y dos empujadas, OBP de .255, de modo que no estaba ayudando en nada.

Un poco antes, los mismos Toros perdieron a tres jugadores relevantes del medio de la alineación, los jardineros Bryan de la Cruz y Jesús Sánchez, y el infielder Rodolfo Castro.

DOS GRANDES: Yunesky Maya y Cesar Valdez mantienen dominio de la liga durante este torneo. Maya, de las Aguilas, lanzó ayer ante los [Toros 6.2 innings sin carreras, fue el ganador (3-3) y su efectividad mejora a 1.86.

Cesar Valdez, del Licey, tiró el sábado ante los Toros, ahora tiene 4-1 y 1.59 de efectividad en 7 salidas, en 39.2 innings, 33 hits, solo 4 bases por bolas, 41 ponches. Es igualmente impresionante su control y ha sido factor para el revivir de los felinos.

DE INTERÉS: Las Águilas ganaron 2 por 0, pero en el noveno el corazón de los cibaeños estaba bombeando a mil..Neftalí Feliz cerrando, bases llenas, 1 out, ponche a Pete Obrien y Alejandro Mejía globo a primera base.. Las Águilas perdieron el sábado ante los Gigantes en un partido espectacular… Cuando las cosas estaban decididas, José Sirí pegó jonrón para aumentar la celebración… Licey ha ganado dos seguidos, y 8 de 11, en un una reacción súper buena… El Escogido entró al partido de ayer con dos victorias y 7 de 10…Ahora, la serie particular quedó 5-3 a favor de los azules y no juegan más… La serie regular finaliza este viernes….. Nomar Mazara ganó con su bate los juegos del Licey viernes y sábado. El viernes con jonrón de 3 en Santiago, y el sábado con hit empujador de 2 , para el triunfo de 2-1 ante los Toros.. Lo curioso del caso es que Licey solo dio dos hits en ese encuentro, ambos por Mazara…. Las Águilas le ganaron su serie a los Toros 6 por 2, aunque nunca dieron un jonrón en esos 8 partidos..¿Se puede creer?.

COSAS RARAS: ..Uno no entiende las cosas que se ven en esta liga.. A inicios del partido , alguien dio un globito fácil a las manos del inicialista Danny Santana, la bola le da en el guante y se le cae.. Eso se ha repetido más de una docena de veces en este campeonato, que ha tenido una defensa bien mala, la peor en mucho tiempo… Por ejemplo, los Toros han cometido 48 errores en 46 juegos, algo insólito…. Licey tiene la pauta de comerciales más larga de Lidom, me dicen que dura 3.40 minutos, y por eso sus juegos cruzan de las 4 horas sin mucho problema..El viernes, por ejemplo, vencieron a los verdes 3 por 1 y la duración del juego fue 4 horas, 15 minutos..¿Eso es bueno o mal? Algo no anda bien por ahí…Como tampoco por el mundo de los árbitros del plato … Hay un millón de pitcheos que son strike, y ellos no los cantan… Eso está muy inestable, y a la vista de todos….

